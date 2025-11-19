Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada local priista y ex procuradora general de Justicia, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, confirmó su inscripción para competir por la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJE), en un movimiento que marcaría su regreso a la arena judicial y política del estado.

Guillén sostuvo que cumple con todos los requisitos legales y que sólo le falta recoger la carta de antecedentes no penales para completar su expediente. “No tengo antecedentes, ni la carta tampoco, pero con eso ya completo todo mi expediente y no me faltaría absolutamente nada”, indicó.

“Cumplo con todos los requisitos para registrarme dentro del plazo establecido por el Congreso local y el 125 constitucional. Apenas llegué de Tampico y más tarde haré el trámite correspondiente”, declaró.

Guillén Vicente recordó que cuando encabezó la Procuraduría hace más de una década, Tamaulipas enfrentaba el inicio de una “guerra terrible” que se prolongó por diez años. Hoy, asegura, el escenario es diferente.

“Creo que ahorita las condiciones son distintas. Es un estado tranquilo, un estado en paz, en el que se puede transitar. Me enorgullezco de decirlo”, expresó.

La aspirante sostuvo que este nuevo entorno abre la posibilidad de modernizar el trabajo de la Fiscalía y ofrecer respuestas más efectivas a la ciudadanía. Consideró que es “un gran momento para hacer grandes cosas en la institución”, con técnicas más actuales como la mediación.