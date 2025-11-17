Por Agencias

Quito, Ecuador.- El «no» lideró con un 60.41 por ciento de los votos en un referendo celebrado este domingo en Ecuador para permitir bases militares extranjeras en el país, con más del 39 por ciento de actas escrutadas, de acuerdo con datos del Consejo Electoral.

En la misma consulta, también perdía la propuesta de convocar a una asamblea constituyente, con un 61.76 por ciento de votos en contra y el 36.2 de actas escrutadas.

Casi 14 millones de electores fueron convocados para sufragar de manera obligatoria en medio de la preocupación por la criminalidad galopante y las tensiones por los bombardeos de Washington a lanchas que supuestamente trafican drogas en el Caribe y el Pacífico.

Además del regreso de bases militares extranjeras prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva Carta Magna por parte de una Constituyente, los ecuatorianos se pronunciaron sobre si se pone fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y se reduce el número de congresistas de 151 a 73. (Reuters y Afp).