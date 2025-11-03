Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Y esta región que palpita a la margen del río (dixit Manuel Cavazos Lerma), no se podía quedar atrás en realizar la más amplia consulta ciudadana sobre la iniciativa de Reforma Electoral que se propone elaborar la Presidenta Claudia Sheinbaum.

No será un foro que nos querían conceder los organizadores nacionales. Serán seis más y 29 sedes de trasmisión remota que permitirán la participación digital de quienes lo deseen.

Como en ninguna otra entidad, aquí se darán todas las facilidades para que ningún ciudadano con interés, se quede sin aportar su granito de arena en construir la iniciativa de reformas.

La UAT -como la UNAM y otras instituciones- le entró de lleno al tema en el compromiso de fortalecer la vida democrática del país, con la participación logística del Gobierno del Estado.

Fecha: 6 y 7 de noviembre. Sedes regionales: Campus Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico y El Mante, y una audiencia pública en esta capital para recepcionar ponencias de cualquier color o credo.

Todo ello en coordinación con la Comisión para la Reforma Electoral que preside Pablo Gómez Alvarez.

Inicialmente estaba programado un solo evento el siete de noviembre, con capacidad para recibir hasta 20 propuestas. El abanico se abrió a todo el territorio para atender a quien se interese.

Que nadie se quede sin participar en los “Diálogos de Consulta para la Reforma Electoral 2025”, partidos, organizaciones sociales y políticas, centros educativos y hombres y mujeres que en lo individual participan en la vida pública. Están libres 14 temas en que pueden aportar.

Es oportunidad para que las corrientes políticas todas presenten sus puntos de vita. Es la última oportunidad en un proceso inédito. Para enero la Comisión que preside Gómez estará entregando resultados a la Presidenta para dar forma a la iniciativa.

En Palacio de Gobierno, la noticia de la semana fue la renuncia de Jesús Lavín Verástegui como titular de Hacienda, en cuya sustitución el Gobernador Américo Villarreal designó a Carlos Irán Ramírez González, abogado matamorense egresado de la UANL.

Desde la llegada de la administración guinda, Irán se desempeñó en Hacienda, primero como titular de la Unidad de Inversión en Entidades y Fideicomisos, y luego como Subsecretario de Egresos (sustitución de Gustavo Tadeo Rodríguez). Está familiarizado con la estructura.

Entre 2018 y 2021 ocupó el cargo de Oficial Mayor del ayuntamiento de Matamoros con “La Borrega” López Hernández, primer trienio como alcalde.

Respecto al retiro del Dr. Lavín, al parecer no hay más motivos que se siente cansado y no porque aspire a otros espacios, como la Rectoría de UAT, donde ha servido toda su vida profesional.

Problemas en el INE para otorgar las chambitas de tres consejerías en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Los machuchones del organismo no se pusieron de acuerdo y solo otorgaron nombramiento a Alfredo Díaz Díaz, un abogado de 32 años que ya trabajaba para el IETAM.

El abanico de aspirantes era muy amplio, 24 en total, que no llenaron el ojo de la gente del INE. Declararon desiertas dos plazas, para lo cual volverán a convocar, pero exclusivamente a mujeres.

Así terminó el tronadero de dedos entre famosos que ya se creían dueños de los asientos, como Don Juan de Dios Alvarez Ortiz, secretario Ejecutivo del propio IETAM, a quien pudo haber perjudicado que tiene la carrera de ingeniero civil, aunque es un experto en temas electorales.

Otros que ya se creían con el premio en la bolsa son Juana Francisca Cuadros, Rocío del Carmen Garza, Consuelo Cortina, Luis Gerardo Carlos Torres. Ellas pueden insistir. Los varoncitos hasta dentro de siete años.

En la misma jornada se designarían 44 consejerías de 17 entidades. Se presentaron 1,916 solicitudes entre mujeres y varones. Hubo diferencias entre los consejeros, de tal forma que varias quedaron pendientes.

El IETAM se queda con cinco consejeros. Los que salen, Jerónimo Rivera García, Déborah González Díaz y Aracely García López, no pueden prolongar su ejercicio. Se acabaron las quincenas de 50 mil varos.

Y a finales de noviembre el Senado estará nombrando a tres magistrados el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Ello en preparación rumbo a la elección local del 2027.

Designarán al relevo de Edgar Danés Rojas, desaforado por el Congreso del Estado por delito sexual, y quien anda huyendo de la justicia. Tiene orden de aprehensión ¿dónde está escondido?

Se va Doña Blanca Heladia Hernández Rojas, representante del cabecismo, quien hasta el último instante luchó por anular procesos electorales municipales de 2024, y más antes el de Gobernador en 2022.

Alguien dijo que piensa inscribirse en busca de la reelección ¿sin ninguna pena?.

Después de varios años que cobran en el IETAM, el Senado nombrará persona inquilina de la butaca de Marcia Garza Robles. Simplemente “chupulineó” a otra nómina.

Lo que sí puede suceder es que los senadores le den velocidad, a los magistrados interinos o en funciones, que tienen tiempo cobrando como titulares, caso de Arturo Barrientos Treviño y Selene López Sánchez.