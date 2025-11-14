Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal llevó a cabo tres aseguramientos en distintos puntos de Reynosa, que derivaron en la detención de dos personas, el decomiso de diversas sustancias con características de narcóticos, la recuperación de un vehículo con reporte de robo y el aseguramiento de un arma larga, celulares y equipo táctico.

Todos los casos fueron turnados a la Fiscalía General de Justicia del Estado Tamaulipas (FGTJ), y la Fiscalía General de la República (FGR).

En el primer hecho a dos hombres les aseguraron 17 bolsitas transparentes con hierba seca con características de marihuana, seis bolsas tipo siplock doradas con la misma sustancia, 12 bolsitas con piedra blanca similar al crack y 10 bolsitas con polvo blanco con rasgos de cocaína.

También portaban dos cangureras y cinco teléfonos tipo “sello” presuntamente utilizados para monitorear movimientos policiales.

En una segunda acción localizaron una camioneta sin placas de circulación estacionada de manera irregular, en su interior se encontraron objetos relacionados con la comisión de delitos, entre ellos un arma larga modelo X15 con cargador insertado y una fornitura.

En la colonia Lic. Benito Juárez, los elementos detectaron una camioneta estacionada en doble fila y con las ventanas abiertas.

Al verificar su estatus en Plataforma México, confirmaron que contaba con reporte de robo.