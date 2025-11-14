Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada local del PRI y ex procuradora de Tamaulipas, Mercedes del Carmen Guillén Vicente confirmó su aspiración para convertirse en la próxima Fiscal General de Justicia del Estado, cargo que quedará vacante tras la salida de Irving Barrios Mojica.

“Paloma” Guillén es, hasta ahora, la única mujer que ha levantado la mano para contender por la posición.

La legisladora explicó que una modificación reciente a la ley le permite participar en la convocatoria, pues antes existía un candado que impedía a diputados registrarse en el proceso. “Acabo de reiterar mi intención ante el diputado Humberto Prieto de presentarme a la Comisión de Justicia. Soy parte de la Comisión y tendré que pedir permiso, pero lo haré”, señaló.

Guillén Vicente, quien fue procuradora de Justicia del estado en la administración del gobernador Tomás Yarrington, aseguró que el proceso será abierto, transparente y sin trasfondo político, tal como lo ha garantizado la Junta de Gobierno del Congreso. “Tengo muchísima fe de que sea el mejor perfil el que gane. Aquí tenemos que ver por Tamaulipas y por Tamaulipas veré. No hay dados cargados”, afirmó.

Subrayó que su propuesta para encabezar la Fiscalía es impulsar una reforma integral en seguridad y justicia, comenzando desde policías y tránsitos hasta toda la cadena institucional. Criticó que Morena haya reformado primero al Poder Judicial sin atender la Fiscalía, lo que, dijo, limita la efectividad de los cambios.

“Hay que saber integrar expedientes y entregarlos bien a los jueces para que las cosas sucedan”, puntualizó.

El Congreso de Tamaulipas está facultado para integrar dos ternas que serán analizadas en entrevistas formales ante el pleno Legislativo. De manera paralela, el Poder Ejecutivo también podrá presentar su propia terna, la cual será valorada antes de llegar a las cédulas de votación.

Con esta aspiración, Paloma Guillén se coloca en el centro del debate político y judicial del estado, confiando en que el proceso se lleve a cabo con piso parejo y que prevalezca el perfil más apto para encabezar la Fiscalía.