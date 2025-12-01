Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pa’trás los fílders en el PAN Tamaulipas. Que no será varoncito el próximo dirigente estatal, sino una mujer.

Para el caso da lo mismo porque las decisiones fundamentales del partido no se toman aquí sino en “el otro lado”. Hay un propietario de las siglas.

El acuerdo de “alternancia obligatoria” fue tomado en la asamblea nacional de este fin de semana, que “resideñó” al nuevo partido, en un último desesperado esfuerzo por caerles bien a los ciudadanos y tratar de recuperar espacios en la elección del 2027.

Según el acuerdo, aquellos comités estatales presididos hoy por varoncitos, caso Tamaulipas, dejarán el espacio a mujeres. La rotación será permanente también en el nacional. Quieren quedar bien con ellas.

Muy ojona para que sea paloma, como dicen en cancha porque pueden surgir “juanitas”, es decir, mujeres manipuladas por factores de poder fácticos, léase cacicazgos, que las utilicen.

Si la presidencia se le cayó a Don Truco Verástegui, ahí está Gloria Garza Jiménez, su ex empleada, a quien propuso como secretaria general. Son lo mismo, del mismo establo, cojean de la misma pata como se dice.

Verástegui sería secretario de su subalterna en la General de Gobierno en el sexenio cabecista. La misma gata aunque revolcada, dice al refrán.

Se ve que hay desesperación en la dirigencia. Acordaron decirle adiós al nepotismo en la postulación de candidatos a cargos de elección. Por ejemplo, que el mismo Truco no vuelva a ocupar la diputación federal que dejó su hermano Vicente, y que éste nunca más le herede la alcaldía de Xicoténcatl a su esposa.

Dice la letanía del candado antinepotismo: “Queda prohibida la postulación de familiares inmediatos de quien ocupe un cargo a renovarse” ¿sólo en esos casos?, ¿un alcalde no puede dejar a su esposa con una presidencia municipal?. Lo hicieron infinidad de veces.

Abusaron, ofendieron, insultaron a la ciudadanía. Ahora que ven perdido el terreno, con una mea culpa quieren corregirse ¿les creerá el pueblo?. Están perdidos en la intención del voto para el 2027.

Desconcierta un acuerdo más: Transparencia en el uso de recursos de los 32 comités estatales, cuando en Tamaulipas viven en la opacidad y se sabe que el billete es manejado igual desde el lado gringo.

Vientos huracanados y desprestigio brotan sobre el partido azul en Tamaulipas que hacen pronosticar que no se recuperará en los próximos sexenios. Hicieron un gobierno de saqueo de dinero público.

La última encuesta de Massive Caller, levantada el 26 del presente, hace saber que Morena sigue llevando la delantera en intención del voto en los municipios más poblados. El fenómeno Claudia y un gobierno estatal que se aplica en eficiencia, presidido por Américo Villarreal, son factor determinante.

En Madero la intención del voto para Morena es del 44.5 por ciento por 21.3 para Acción Nacional. Los demás partidos no alcanzan a registrar.

Nuevo Laredo sigue siendo guinda con el 46.9 por ciento, contra un alicaído PAN que registra el 20.8. El Mante 41.7 contra 22.2, y Matamoros 41.8 a 17.4 por ciento.

Victoria, Reynosa y Tampico seguirían siendo plazas para Morena “si hoy fueran las elecciones” según el análisis de la encuestadora.

El diagnóstico de fracaso se acrecienta cuando el PAN, por voz propia, se comprometió a que no irá en alianza con ningún otro partido, ni PRI ni Movimiento Ciudadano. Si bien le va conservará registro.

Así las cosas, y regresando al nepotismo panista ¿también incluye que una Sofía García no sea postulada para la presidencia de Reynosa o diputación local pluri?. Ese tipo de ofensas son las que causaron que la ciudadanía les diera una patada en salva sea la parte.

Y tal y como estaba planeado, el abogado Eduardo Govea Orozco fue designado Fiscal General del Estado. Ni sorpresas ni novedades. Lo que hay que reconocer es que el titular de la Junta de Gobierno del Congreso supo sacar el acuerdo por absoluta mayoría de 27 votos contra cero de los demás contendientes. Los restantes seis, del panismo, fueron anulados.

Asistieron 33 diputados. Para variar faltó Ismael García Cabeza de Vaca, que ni permiso pidió, como sí lo hicieron Úrsula Patricia Salazar y Guillermina Deandar.

Lo que sigue será el procedimiento para nombrar al sucesor de Govea en la Fiscalía Anticorrupción, pero igual sin sorpresas: No van a nombrar a sus enemigos.

Para cerrar con broche de oro el tema, digamos que el Congreso Federal está inmerso en nombrar Fiscal General luego de la renuncia de Alejandro Hertz Manero. Corren prisa, el registro de aspirantes finalizó a las 13:00 horas de este domingo.

Fuera de un arroz de todas las fiestas, como es Geovanni Barrios, actual secretario de Seguridad Pública de Reynosa, que a todas las gorras va, no creemos que participen paisanos tamaulipecos.

Barrios se apuntó para la Fiscalía pero no alcanzó a cruzar el primer cedazo. A todo le tira pero a nada le pega.