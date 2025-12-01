Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se consolida como referente en el ámbito nacional gracias a la implementación de microcredenciales, el fortalecimiento de la calidad académica y el impulso al deporte universitario, informó la secretaria general de la casa de estudios, María Concepción Plascencia Valadez.

La funcionaria reconoció que la institución descendió ocho posiciones en el ranking de una certificadora de prestigio, pero subrayó que la UAT ha incrementado su presencia en espacios nacionales. “Fuimos presidentes de la CUPIA, estamos haciendo mucha presencia en la calidad de nuestros docentes y alumnos, y recientemente fueron premiados 26 deportistas en la universidad nacional”, señaló.

Plascencia Valadez destacó que la UAT fue mencionada en una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la Universidad de California, como ejemplo de instituciones que implementan tecnología para conectar proyectos. “Esto nos posiciona a nivel nacional y responde al propósito de esta administración rectoral: que los jóvenes se queden en Tamaulipas para cursar su carrera profesional”.

La secretaria general de la UAT resaltó que el incremento en la matrícula y la oferta de carreras a distancia permiten ampliar el acceso a la educación en todos los rincones del estado. “Estamos apoyando al gobernador Américo Villarreal con el tema de educación, educación y más educación”, afirmó.

Sobre la profesionalización y recertificación de más de dos mil docentes, Plascencia Valadez explicó que se trata de un impulso fuerte encabezado por el rector Dámaso Anaya, aunque prefirió no dar cifras financieras. “La inversión existe, pero muchos se certifican al interior de la universidad, por lo que no podría dar un dato exacto”, puntualizó.

Con estas acciones, la UAT busca consolidar su prestigio nacional y garantizar que las nuevas generaciones de estudiantes encuentren en Tamaulipas una opción sólida y competitiva para su formación profesional