Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El delegado federal de programas para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, informó que más de 90 mil mujeres bienestar reciben actualmente apoyos de 3 mil pesos bimestrales, además de los ingresos que se entregan a adultos mayores, lo que marca el inicio de diciembre con una derrama económica significativa en el estado.

El funcionario adelantó que en los próximos días se anunciarán nuevos ingresos tanto para mujeres bienestar como para adultos mayores, reforzando la base de los programas federales. “El programa de adulto mayor es la columna vertebral de los apoyos sociales, y a partir de diciembre estaremos incorporando más beneficiarios”, señaló.

De cara al próximo año, Reyes Rodríguez proyectó que el monto destinado a programas sociales en Tamaulipas podría superar los 23 mil millones de pesos, con incrementos principalmente en los apoyos a adultos mayores y mujeres bienestar.

En el ámbito educativo, destacó que más de 150 mil jóvenes de entre 15 y 18 años reciben becas Benito Juárez, lo que ha contribuido a disminuir la deserción escolar en la entidad. “Las becas apoyan directamente a los estudiantes y también al bolsillo de sus padres, evitando que los jóvenes abandonen sus estudios”, explicó.

Aunque reconoció que algunos beneficiarios aún no han ingresado a las aulas, subrayó que todos los apoyos entregados están debidamente sustentados y se otorgan con la firme intención de servir. “Todo lo que entregamos va con el propósito de que el joven se beneficie y continúe en la escuela”, puntualizó.

Con estas acciones, los programas sociales federales buscan fortalecer el bienestar de las familias tamaulipecas y garantizar que más mujeres, adultos mayores y jóvenes tengan acceso a recursos que mejoren su calidad de vida, concluyó.