Por Redacción

Resultado de la coordinación interinstitucional, en Tijuana, Baja California, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron a cinco integrantes de una célula delictiva, entre ellos Gustavo “N”, principal generador de violencia en la región.

Mediante trabajos de inteligencia y seguimiento a organizaciones criminales, los efectivos detuvieron a Gustavo “N”, líder de una célula delictiva que opera en la región, quien presenta cargos judiciales ante las autoridades de Estados Unidos por trasiego de droga, además, es identificado como un objetivo prioritario. También se detuvo a cuatro personas más, se les aseguraron nueve kilógramos y 330 pastillas de fentanilo, cinco armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y dos inmuebles.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el país, actuando de manera coordinada y en estricto apego a los derechos humanos.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.