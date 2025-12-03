Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los presidentes de Colegios y Barras de Abogados de la entidad manifestaron su beneplácito por la designación que hicieron las y los diputados y expresaron múltiples felicitaciones al abogado Jesús Eduardo Govea Orozco.

“La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas estará en buenas manos: la calidad humana, probidad y capacidad de Jesús Eduardo Govea Orozco es garantía para iniciar una nueva era y lograr la transformación de la institución”, coincidieron Colegios y Barras de Abogados de todo el estado, quienes reconocieron su amplia trayectoria, liderazgo y profesionalismo.

«Estamos seguros de que el fiscal general, Govea Orozco se distinguirá en el desempeño de su labor en beneficio de los tamaulipecos ávidos de justicia, ya que siempre se ha destacado por su aplicación, institucionalidad y humanismo, tanto en la procuración de justicia como en el litigio», expresó Egidio Torre Gómez, presidente del Colegio de Abogados de Ciudad Victoria, A.C.

Por su parte, José Isabel Luna Chávez, presidente del Colegio de Abogados de Tamaulipas, reconoció la capacidad y liderazgo del nuevo titular de la Fiscalía para desempeñarse al frente de esa institución.

«Estamos seguros de que protegerá al inocente y también no quedará impune el culpable», confió el abogado Luna Chávez.

En este mismo sentido, Nury Romero Santiago, presidenta de la Barra de Juristas con Perspectiva de Género expresó su felicitación a Jesús Eduardo Govea y confió en que realizará un excelente trabajo, debido a su amplia trayectoria.

«Su nombramiento representa una oportunidad para fortalecer la autonomía de la fiscalía, así como el acceso a la justicia, el debido proceso, la verdad y la reparación del daño a las personas víctimas de delito», expresó Romero Santiago.

También, la Barra de Abogados del Golfo de Tamaulipas, que preside Jorge Iván García Morales, se manifestó a favor de que el fiscal general pueda concretar los cambios que fortalecerán la justicia en Tamaulipas y se pronunció para que durante su gestión impere un entorno de respeto al gremio litigante que permita ejercer su labor con libertad.

«Confiamos en que su liderazgo será clave para impulsar una fiscalía más transparente, eficiente y depurada, que responda verdaderamente a las necesidades de nuestra sociedad», añadió.

Por su parte, el Club Rotario Ciudad Victoria Bicentenario, expresó que, como una organización promotora de la paz, la justicia y la buena voluntad, confían en que la designación de Jesús Eduardo Govea Orozco, a través de su liderazgo y profesionalismo, contribuirá al fortalecimiento institucional y del tejido social, así como a la construcción de un entorno más seguro y justo para todas y todos los tamaulipecos.

El Colegio de Notarios de Matamoros, en voz de su presidente Raúl González García, también felicitó al nuevo Fiscal y le deseó el mayor de los éxitos.

En diversas expresiones a través de las redes sociales, presidentes de otros colegios como Oscar Maro Hinojosa Ramírez, presidente del colegio de Notarios de Nuevo Laredo, Dulce Pérez Aguilar, delegada de la Barra de Abogadas en Tampico y Rosa Idalia Rodríguez Juárez, de la delegación Matamoros de la Barra de Mujeres Abogadas también manifestaron su respaldo al nuevo Fiscal de Justicia y confiaron en que su vasta experiencia traerá mejores resultados y conducirá a esta institución hacia una gestión más transparente, eficiente y cercana a la ciudadanía.

Por último, el abogado postulante Oscar Jaime Orozco Candanosa, afirmó que el nuevo Fiscal cuenta con conocimientos, experiencia y sobre todo con calidad humana, «quienes lo conocemos, avalamos su probidad, entrega y profesionalismo».