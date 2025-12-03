Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Sin querer queriendo” AMLO alborotó el gallinero al reaparecer desde su quinta “La Chingada” en Chiapas para presentar su libro “Grandeza” creado alrededor de la importancia de las civilizaciones mesoamericanas disminuidas y despreciadas por el mundo occidental, y desde luego por los europeos, en especial en el caso de la invasión, dominio y genocidio del pueblo mexica. Ultraje por el que el supremo gobierno actual insiste en la obligación de que los gachupines pidan perdón por el ultraje extendido trescientos años.

De manera que el ex presidente salió de su autoexilio no solo para dar a conocer su obra literaria y de investigación, sino aprovechó para enviar significativo mensaje a la minoría rapaz, incluso a Trump, en sentido de que no se metan más con Doña Claudia de lo contrario está dispuesto a tomar de nuevo la calle en defensa de la democracia y la soberanía nacional. Destaca la presunción de un golpe de estado que lejos de suceder no deja de ser una amenaza dadas las recientes manifestaciones de violencia y “la exigencia” de renuncia de Claudia Sheinbam por parte de grupos contratados para provocar represión oficial y obtener el pretexto buscado.

AMLO está listo para cualquier eventualidad de alto riesgo para la 4T. Y por lo que se vio en el video respectivo, se encuentra en perfectas condiciones físicas y mentales para retomar el liderazgo que nunca perdió. Eso no quiere decir que La Jefa se haya debilitado o que no pueda con la responsabilidad, por el contrario, y de acuerdo con diferentes encuestas publicadas hasta en medios de comunicación opuestos, mantiene promedio arriba del 70 por ciento de aceptación. Y ni modo que sea invento.

En su respuesta doña Claudia, primero mostró alegría del buen estado de salud en que se encuentra AMLO para enseguida aclarar que no hay señales o indicios de que algo de lo mencionado vaya a ocurrir, justo por la razón de que cuenta con amplio respaldo popular, agradeciendo, sin embargo, la disposición del tabasqueño de ingresar, de ser necesario, a la escena política como un Quijote moderno.

Lo importante es que la presunta “ruptura” entre ambos no existe ni existirá a pesar de los deseos de la derecha traidora que sueña con regresar al poder para poner la república y sus recursos naturales, a disposición de los intereses del capital interno y externo. Sea para concluir la destrucción del país y su economía como estuvieron a punto de lograrlo durante los nefastos regímenes del PRI y PAN. A propósito, ya sabéis que este último partido ofrece a Ricardo Salinas Pliego abanderarlo a fin de participar en futuras contiendas contra Morena, como si dicho personaje reuniera suficiente prestigio para hacer sombra a Morena cuando el tipo enfrenta serios problemas fiscales que podrían conducirlo hasta la pérdida de su libertad. Y no es cuento porque ya sin influencias ahora es como cualquiera que debe enfrentar a la justicia, “aflojando el cuerpo y cooperando”.

El asunto es que AMLO está de regreso reiterando la confianza de que la transformación marcha venciendo los obstáculos propios de cualquier cambio, agregada la decisión de participar en cualquier trinchera donde deba ser requerido para defender los avances logrados y los proyectos de corto y largo alcance en el objetivo de concretar el bienestar social.

Cierto es que entre Doña Claudia y AMLO hay una brecha generacional, pero los ideales, convicciones y principios son los mismos y tan de fuerte estructura que difícilmente podrán ser destruidos dado que tienen origen en los valores, historia y tradiciones de una nación que se creó para ser grande y poderosa. ¡Viva México cabrones!. He dicho.

SUCEDE QUE

Bendecidos por Doña Claudia y ahora por la Virgen del Chorrito, ¿qué más podemos pedir los tamaulipecos?.

Y hasta la próxima.