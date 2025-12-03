Por Agencias

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó con el voto de Morena y aliados el listado de 10 candidatos a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República (FGR), entre los que figura la actual encargada de despacho de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos.

La votación final fue de 88 votos a favor, 28 en contra de PRI y PAN y cinco abstenciones de MC, más allá de la mayoría calificada y fue turnado de inmediato a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá integrar a partir de esos 10 aspirantes una terna, que será votada en el pleno senatorial, después de la comparecencia de los candidatos a fiscal general de la república.

De entada y a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo,) hubo un cambio en el listado de 10 aspirantes que se había dado a conocer por la mañana, se trata de Alfredo Barrera Flores, quien estaba impedido para aspirar al cargo, porque se trata de un ex magistrado que aún no cumple los dos años de haberse retirado del cargo.

En su lugar entró Félix Roel Herrera, el primero en la lista de 43 aspirantes que la Jucopo seleccionó del total de quienes se inscribieron a la convocatoria para ocupar el cargo que quedó vacante, luego de la renuncia del ahora ex fiscal, Alejandro Gertz Manero

Durante la sesión, la senadora del PRI, Claudia Anaya, resaltó que el procedimiento es muy cuestionable, dado que se abrió una convocatoria rápida, para que se anotaran “todos los paleros de Morena” y el presidente de la Jucopo integró el listado, sin tomar en cuenta a los demás coordinadores. Fue, dijo, un “fast track”, ya que dejaron fuera la parte del proceso en el que los integrantes de la terna comparecen ante la Comisión de Justicia.

Igualmente, el senador del PAN, Raymundo Bolaños Azócar dijo que todo es “circo, maroma y teatro”, ya que el procedimiento viola la Constitución para nombrar “a una fiscal sin autonomía, a modo del ejecutivo”.

A nombre de Morena, el senador Saúl Monreal rechazó tales señalamientos. Los diez candidatos, dijo, reúnen el perfil. “Si son candidatos a modo, pero a modo del pueblo”, porque “la justicia no puede estar secuestrada por intereses políticos o pactos de impunidad”.

Durante la sesión se aprobaron también modificaciones a la convocatoria, a fin de que los legisladores puedan hacer preguntas a los aspirantes que integren la terna que la presidenta Claudia Sheinbaum debe remitir al Senado, a partir del listado de 10 candidatos que hoy le hizo llegar el Senado.

Al respecto, el coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández, explicó que el cambio que permitirá rondas de preguntas de los grupos parlamentarios, se hizo para dar mayor apertura y participación en las comparecencias de los tres candidatos.

Se llevarán a cabo, explicó, tres rondas de preguntas, una por cada grupo parlamentario, de dos minutos cada una. Cada candidato dispondrá de n 20 minutos para exponer sus propuestas y responder los cuestionamientos.

En el acuerdo, aprobado por el pleno, se señala que no podrá haber interpelaciones, ni preguntas fuera del tema a los tres candidatos.

El senador López Hernández comentó esperan que la terna de la presidenta de la república llegue mañana mismo al Senado.

Sostuvo que no hay ya una definición de un candidato, como lo señaló la oposición y a pregunta expresa comentó que la encargada de despacho de la FGR, Ernestina Godoy “es una persona honesta, con una larga trayectoria en el servicio público”. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna/La Jornada).