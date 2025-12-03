Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez intenta proyectarse como aspirante a la gubernatura de Tamaulipas en 2028, pero su administración exhibe una capital en crisis: sin servicios básicos, con calles destruidas y una ciudadanía que reclama atención inmediata.

El dirigente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, fue contundente al señalar que el alcalde está más preocupado por su futuro político que por gobernar la capital del estado.

“Antes de pensar en una aspiración personal, deben responderle a quienes son gobernados. Hoy Victoria tiene todo, menos buenos servicios. Los gobiernos del PRI demostraron capacidad para gobernar; aquí estaremos en defensa de las familias y de los victorenses”, afirmó a pregunta expresa cuando se le cuestionó sobre las aspiraciones del ex priista.

Dijo que la realidad es evidente. En Victoria los problemas se acumulan: calles destruidas que dificultan la movilidad, basura acumulada en colonias y plazas públicas, falta de agua en sectores enteros de la ciudad y servicios colapsados que muestran un gobierno ausente y desinteresado de la problemática cotidiana.

Mientras tanto, Gattás Báez busca aparecer en escenarios nacionales como aspirante de Morena para 2028. Sin embargo, su nombre no figura en medios nacionales por mérito, sino por promoción pagada según los propios victorenses, lo que refuerza la percepción de un alcalde más interesado en su imagen que en su gestión.

Esos pocos ciudadanos que aún creen en él, exigen que se ponga a trabajar porque Victoria no necesita un alcalde que sueñe con el 2028; necesita un gobierno presente hoy. La capital está en abandono y los victorenses lo saben: Gattás puede comprar menciones, pero no puede ocultar el desastre de su administración.