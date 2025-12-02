Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo la clausura del curso propedéutico del Bachillerato Virtual UAT, que marca la etapa académica inicial para quienes integrarán la primera generación de este nuevo plan que ha puesto en marcha el rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado.

La ceremonia hecha en la plataforma Zoom, reunió en línea a más de 200 aspirantes provenientes de 17 municipios de Tamaulipas y de diversos estados del país, entre ellos Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, Morelos y Chiapas, además de un asistente desde Alabama, Estados Unidos, lo que hace evidente el alcance de este modelo educativo.

La secretaria académica de la UAT, Rosa Issel Acosta explicó que este programa educativo se ofrece a personas mayores de 18 años, indicando que esta primera generación es conformada por una amplia diversidad de edades y trayectorias que oscilan entre los 27 y 45 años.

EN UAT, SE VA DE VACACIONES EL DIA 12

Les comparto que en la UAT, de acuerdo a su calendario escolar el último día de labores este año será el viernes 12 de diciembre, reanudando actividades el lunes 5 de enero de 2026.

ESTE 3 DE DICIEMBRE, DIA MUNDIAL DE DISCAPACIDAD

En razón de que este 3 de Diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, les comparto que en este año de 2024 la población mexicana llegó a los 130. 3 millones de personas, de las cuales 9 y medio millones ( es decir el 7.3 %) tienen alguna discapacidad. De esta cifra 5.1 millones (53.4 %) eran mujeres y 4.4 millones (46.6 %), hombres.

Según reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en lo que corresponde a la edad resalta que poco más de la mitad de la población con discapacidad (50.9 %) tenía 60 años o más, mientras que la población de infantes y jóvenes registró los porcentajes más bajos: 7.8 y 9.3 % respectivamente.

Se anota que en los hogares con al menos una persona con discapacidad, el gasto promedio trimestral en cuidados de la salud fue de 3 mil 415 pesos, cifra mayor a los 2 mil 248 pesos de los hogares sin integrantes con discapacidad.

GOBERNADOR AMERICO INAGURARA MONUMENTAL ESTATUA

Les comparto que el Dr. Américo Villarreal Anaya ya confirmó que el viernes 12 de diciembre estará en El Chorrito, municipio de Hidalgo «acompañando –dijo el Dr. Américo– a nuestra gente y recorriendo la monumental Virgen de la Misericordia, una obra que refleja fe, unidad, y esperanza para miles de familias tamaulipecas y a la que damos seguimiento con profundo compromiso».

La referida monumental Virgen de la Misericordia es obra de la escultora Elizabeth Pesquera. NOS VEMOS.

[email protected]