Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE, hizo un llamado a los padres de familia para que refuercen su papel en la formación integral de los estudiantes, especialmente en lo relacionado con la disciplina y el respeto hacia los maestros.

El dirigente magisterial lamentó que, a diferencia de años anteriores, los padres ya no sean el principal aliado de los docentes en la tarea educativa.

“Antes el mejor aliado era el padre de familia. Hoy tenemos que hablar con ellos porque los alumnos pasan más tiempo en casa y en la comunidad que en el aula, y necesitamos que estén con nosotros en la disciplina”, expresó.

Rodríguez Treviño señaló que los maestros cumplen con su responsabilidad de marcar normas cívicas y disciplinarias, pero en ocasiones los estudiantes reaccionan con falta de respeto. “El maestro quiere aplicar la disciplina y se ofenden los muchachos. Lo que hacemos es cultivar valores para su futuro, pero necesitamos que los padres también se apliquen”, dijo.

Como parte de las acciones que propone el magisterio, se busca establecer reuniones periódicas con los padres de familia, al menos cada dos meses, para revisar la conducta de los alumnos y reforzar la comunicación entre escuela y hogar.

El dirigente sindical recordó incidentes recientes, como la agresión a un director en Altamira, para subrayar la importancia de recuperar el respeto y la autoridad en los planteles. “Cuando un maestro llega con disciplina, ya lo ven como adversario. Tenemos que cambiar esa percepción”, advirtió.

El dos veces secretario general de la Sección 30 del SNTE reiteró que el magisterio seguirá defendiendo a los padres de familia, pero insistió en que ahora ellos también deben respaldar a los maestros en la tarea de formar ciudadanos responsables y respetuosos.