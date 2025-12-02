Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal aseguró una camioneta con reporte de robo durante un recorrido de vigilancia realizado en la colonia Nuevo Milenio, de este municipio.

El vehículo, una GMC Sierra, modelo 2021, fue localizado estacionado, cerrado con seguros y sin tripulantes visibles.

Tras verificar la serie en Plataforma México se confirmó que contaba con reporte de robo en Tamaulipas.

El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT).