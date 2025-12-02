Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado tomó este martes protesta de ley a Jesús Eduardo Govea Orozco como Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas para un periodo de 7 años, acto con el que concluye formalmente el proceso constitucional para su designación y se da paso al inicio de sus funciones el próximo 16 de diciembre.

La toma de protesta se realizó durante una sesión pública del Pleno, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y las leyes que rigen la función del Poder Legislativo, tras recibir el respaldo de la mayoría de las y los legisladores mediante votación por cédula.

La diputada Eva Araceli Reyes González, presidenta de la Mesa Directiva, lo exhortó, a nombre de la sociedad tamaulipeca, a poner todo su empeño y capacidad en garantizar el cumplimiento puntual de las disposiciones constitucionales y legales en materia de procuración de justicia.

Con la protesta de ley de Jesús Govea Orozco, el Congreso del Estado reafirma su compromiso con la construcción de instituciones sólidas y con la consolidación de un sistema de justicia más eficaz y cercano a la ciudadanía, divulgó la instancia en un comunicado oficial.