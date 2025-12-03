Por Redacción

Ciudad de México.- Como parte de las acciones operativas del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE) inhabilitaron siete tomas clandestinas, detuvieron a cinco personas, aseguraron un arma de fuego y cinco vehículos.

Mediante los operativos para brindar seguridad y confianza a los pobladores, se realizaron patrullajes y recorridos en huertas de aguacate de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, además se realizaron visitas a empacadoras e industrias cítricas de la región.

Cabe señalar que, del 10 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, se han detenido a 147 personas, asegurado 60 armas de fuego, 6,954 cartuchos, 365 cargadores, 121 vehículos, 89 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 18.7 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 7,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, así como nueve campamentos inhabilitados.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales a favor de la población de Michoacán y con ello fortalecer la seguridad para la construcción de paz.