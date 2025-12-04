Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que derivado de un procedimiento administrativo iniciado por la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, debido a irregularidades cometidas en la procuración de justicia, la Comisión de Honor y Justicia del Servicio Profesional de Carrera determinó sancionar a un Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con la FGJET, a dicho funcionario se le impuso la suspensión de 30 días naturales sin goce de sueldo.

La institución, indicó en un comunicado, reitera que todo servidor público que incumpla con su deber y con los principios institucionales establecidos en el Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, será sujeto a las sanciones correspondientes.