Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la Expo Ciencias Nacional que se desarrolla en Tampico, quedó demostrado que la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha crecido exponencialmente, se encuentra a la vanguardia y participa al lado de las instituciones más prestigiadas de México.

Ocupa premios académicos internacionales, está en los rankings de investigación, calidad, cobertura educativa, y ahora aumenta su matrícula con ofertas de más programas académicos.

Es parte directa en la organización de este evento, el escaparate de ciencia y tecnología más importante del país, que reúne a jóvenes sobresalientes de México y otras naciones.

El evento fue inaugurado por el Gobernador Américo Villarreal con la participación del Rector Dámaso Anaya Alvarado.

La UAT forma parte del cuerpo de evaluadores de más de 500 proyectos académicos nacionales. Se integran 148 docentes de 12 facultades y unidades académicas.

Entre los premios internacionales alcanzados está el UNIrank nacional, en que nuestra casa de cultura ocupa el lugar 412 de 540 instituciones de educación superior de México.

El SCImago América Latina ubica a la de Tamaulipas en el espacio 233 de un total de 430 universidades.

En Mextudia pasamos del lugar 48 al 38 de un total de 200 universidades mexicanas evaluadas.

A comienzos del 2026 la UAT contará con 454 docentes en el Sistema Nacional de Investigadores, con lo cual Tamaulipas se coloca a la vanguardia en ese rubro.

Tema aparte, decir que a partir del 16 de diciembre se les acabó la fiesta a los delincuentes y prófugos de la Ley en Tamaulipas, es muy drástico.

Por su origen y perfil cuatrotero, el nuevo Fiscal, Eduardo Govea Orozco no llegará con la espada desenvainada metiendo al bote a cuando sospechoso encuentre. Las venganzas no son estilo de los morenos. Tan es así que, de ocho secretarios del gabinete cabecista vinculados, solo uno está encerrado.

Otro fue sentenciado a 19 años de prisión, pero es fecha que no pisa un penal. En otros gobiernos todos estarían tras las rejas y “luego averiguas”.

Ejemplo clásico de arbitrariedad del pasado reciente, es la aprehensión del ex Gobernador Eugenio Hernández Flores. Fue un preso político.

Cierto que Govea llegará a barrer la basura, mugre, el cochambre del pasado sexenio, la corrupción que enraizaron los chilangos liderados por Irving Barrios, y a reactivar averiguaciones congeladas por años. Ni expedientes armados ni persecuciones, pero tampoco impunidad.

Regresa sí el camino de la confianza en la Fiscalía. Hay aceptación y expectativas entre las mismas Barras de Abogados, de que las cosas se harán bien. Significa un cambio en la conducción de la procuración y persecución del delito, mas no por procedimientos fuera de la Ley.

Este miércoles el flamante Fiscal se entrevistó con el Gobernador Américo Villarreal Anaya. Dialogaron.

“Vino a compartir conmigo la nueva responsabilidad y su voluntad de seguir trabajando de manera cercana, coordinada para que nuestras familias tengan acceso a una justicia clara y digna”, escribió Américo.

Le ofreció todo su apoyo para que cumpla con la función. Necesitan ir de la mano. Si falla la Fiscalía, el respetable no le echa la culpa al Fiscal sino al Gobierno del Estado o al Gobernador. Así ha pasado, aunque el ejecutivo no tenga atribuciones o facultades.

Fallaba el bunker de Irving y las manifestaciones se sucedían en Carretera Nacional No. 700, Casa de Gobierno.

Por eso el que escribe opina que las Fiscalías, hoy autónomas, deben depender directamente de los Gobernadores. Algo hay en la iniciativa que prepara la Presidenta Sheinbaum.

Otro dato: Que los ex funcionarios procesados no le tengan miedo -o terror- al Fiscal. No come niños vivos ni se alimenta de arañas como quieren perfilarlo. Tiene tablas en la materia, sí. Fue, sigue siendo Fiscal Anticorrupción.

Nadie duda que la Fiscalía dejará de ser facciosa. Llegará una procuración de justicia humanista, es decir, centrada en servir a la persona. No es una Ley específica sino filosofía de gestión y operación del sistema legal. Es la sensibilidad social.

Sale sobrando decir que el nuevo equipo desterrará la corrupción arraigada desde hace años, el favoritismo para quienes podían pagar.

Don Eduardo recibió los primeros embates de la oposición. Lo van a seguir golpeando en cuanto reactive expedientes que embarran a funcionarios del último sexenio, en que tiene un lugar el ex Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda.

Pues bien, el mensaje para Govea Espinoza: Tiene que aguantar vara por el bien de los tamaulipecos.

El sindicato estatal de burócratas que preside Blanca Valles Rodríguez, tiene programada su Peregrinación al Santuario de Guadalupe el viernes 5 a partir de las cuatro de la tarde. Saldrán de Palacio de Gobierno. Lleva 31 años organizando este evento, con mucho éxito por su concurrencia.