Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Arrancó el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados en que, como casi siempre, los paisanitos van a dar lástimas.

La mayor parte dicen estupideces desde tribuna, pero eso sí, cobran como si trabajaran.

Por número no nos podemos quejar, 12 de todos los partidos, PAN, Morena, Verde y PT, aunque en la práctica no se distinguen por su rendimiento, presentar iniciativas de decreto o puntos de acuerdo.

Para el caso da lo mismo si son cuatro o doce. Hay aquellos que tienen miedo agarrar el micrófono y jamás han presentado iniciativas, como el cañero Truko Verástegui Ostos, el “mudo”, que solo ha ido a calentar el asiento que le heredó su patrón Francisco Javier “G” (cuando el TRIFE desechó a Don Pancho, entró su segundo de abordo).

Tres representan a Morena: Alejandra Hernández Sáenz, Blanca Araceli Narro Panameño y Adrián Oseguera Kernion.

Cuatro panistas: Blanca Leticia Gutiérrez, Jesús Nader Nasrallah, César Augusto Rendón, César Verástegui Ostos.

Cuatro verdes: José Braña, Carlos Canturrosas, Casandra de los Santos Flores y Mario “La Borrega” López.

Una del PT: Olga Juliana Elizondo Guerra, que va para seis años calentando butaca.

Nuestros paisanos siempre en el sótano, ni tribunos ni oradoras. No ocupan comisiones relevantes. Nadie tiene la estatura como para aspirar a cargos de mayor responsabilidad, como gubernatura del Estado o senadurías. Levantan la mano cuando se les indica, ocupan la curul, cobran la dieta y se van satisfechos.

Son los burócratas de siempre. No proponen, cuestionan ni construyen. Su nombre no aparece en las gacetas legislativas. Se les llama también “señoritos” o “señoritas” porque nunca han subido a tribuna.

Algunos y algunas han repetido en el asiento, Claudia Hernández y Panameño, pero ni así aprenden.

Le dimos una checada a las iniciativas que han presentado desde el uno de septiembre del 2024. Nos quedan a deber.

En año y medio Claudia ha elevado tres iniciativas propias, una la retiró y la otra está pendiente y seguro que no se la van a autorizar. Pide cárcel de nueve años y multa de 35 mil pesos a quien use agua potable de las redes, sin pagarla.

Panameño, nueve iniciativas, ninguna aprobada. Quiere prohibir la entrada de menores de 18 años a recintos donde se comercialice material pirotécnico, bajo amenazas de imponer hasta 10 años de cárcel.

Para llorar el cárdex de Don Adrián Oseguera Kernion, el que quiso ser candidato a Gobernador en 2022 y quiere volver (a querer) en 2028. Cero iniciativas propias en los dos periodos ordinarios de sesiones y recesos.

El Árabe Nader -panista que se las da de cacique en la zona sur-, cero iniciativas propias en el primer periodo; cero en el receso, cero en segundo periodo; cero en el segundo receso. Cero en el resto.

En seis periodos y recesos, Don Truko Verástegui también acumuló ceros en su rendimiento legislativo. Quedó reprobado. Siempre a las pegadas con la bancada celeste. Dicen que tomar el micrófono le genera pánico escénico y le dan ganar de ir “a hacer pis”, por los nervios.

César Augusto Rendón (experiencia de varias diputaciones) acumuló cinco iniciativas propias, de las cuales el pleno le aprobó CERO. Se dedicó a ocurrencias como esa de que Lolita deduzca el 30 por ciento del recibo de CFE y servicios de Internet de los hogares mexicanos.

¿Qué trabajo presentó el sobrino favorito José Braña? tres iniciativas que tampoco le aprobaron por ser ocurrencias (que las personas no deben laborar cuando haga frío).

Exhortos e iniciativas desechadas es lo que alcanzó Don Carlos Canturrosas Villarreal. Pide imposibles: “Implementar exámenes toxicológicos obligatorios a los secretarios de Estado, senadores y senadoras, diputadas y diputados, así como magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito”. ¿Andará bien de la cabeza?.

Dejamos el tema… Bueno, vamos con Don Borrega López, de Matamoros, aquel que, siendo del partido Verde, en campaña pidió votar contra Morena.

Es el que más propuestas subió: 32 en total, de las cuales le aprobaron dos y el resto pendientes porque le dan finta de onanismos.

Su mente quedó agotada cuando elaboró la iniciativa a Ley de Salud para obligar que los filtros de los cigarrillos deben ser biodegradables.

Perdió el tiempo al pedir que el nombre de una docena de personas sean grabados en letras de oro en el Salón de Sesiones del Legislativo: Octavio Paz, Hermila Galindo, Miguel Bravo, Heberto Castillo, Aurora Jiménez… Y nosotros agregamos a Mario “Borrega” López.

Por cierto, en la cuarta edición del programa Diálogos por Tamaulipas, este domingo, el Gobernador Américo Villarreal abordó el tema de las finanzas estatales, las que dijo tienen sano manejo en el marco de transparencia y honestidad.

“Hay seguridad, certeza y credibilidad”, mencionó respecto al erario, lo que ha permitido destinar hasta nueve mil millones de pesos a la obra pública.