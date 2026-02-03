Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Durante recorridos de seguridad y vigilancia, personal de la Guardia Estatal recuperó un vehículo de lujo con reporte de robo en el extranjero, localizado en aparente estado de abandono en la colonia Victoria.

El hallazgo se registró en el cruce de las calles Manuel M. Ponce y Doctor Mier, donde las unidades estatales detectaron un automóvil Mercedes Benz, color rojo estacionado sin ocupantes.

Al verificar el Número de Identificación Vehicular (NIV) se confirmó que contaba con estatus de robo.