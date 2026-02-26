Por Agencias

Ciudad de México.- El lunes “vamos a enviar la reforma electoral, es un compromiso de la Presidenta con el pueblo; quien la quiera apoyar bien, a quien quiera mantener el privilegio de la lista (de representación proporcional), la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido”, aseguró la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Afirmó que ya no habrá cambios y adelantó que de aprobarse, los recursos que se disminuyan al gasto electoral, de 12 mil o 13 mil millones de pesos irían para el pueblo -salud, educación-, “sin despilfarros”.

Afirmó que PT, PVEM y otros partidos, quieren mantener “la lista de las cúpulas de los partidos y no estamos de acuerdo con ello; pueden tener sus razones pero estamos obligamos a mandar la propuesta con lo que hemos defendido suficiente”.

Subrayó que con su propuesta “todos y todas tienen que ir a conseguir el voto a territorio. Nadie puede quedarse en su casa tranquilo, esperando ser el número uno de la lista pluri”.

Al preguntarle si esperaría un rompimiento con los partidos aliados, dijo que eso le toca a Morena, pero “como Presidenta estoy obligada a enviar lo que quiere la gente, que no quiere listas de cúpulas”. No es quitar autonomía del INE, sino que se reduzca su monto. “Nada de estos despilfarros que hay ahora. ¿Por qué un consejero electoral tiene que ganar 300 mil pesos? Tiene que haber austeridad republicana”.

-¿Si no se aprueba sería un fracaso?

-Para nada, la gente diría la Presidenta cumplió. Nosotros cumplimos con la gente en mantener lo que pensamos, principios. Lo propuse en los 100 puntos (al inicio de su sexenio). Habrá quien quiera aprobar.

Ni es derrota, sino consecuencia política por lo que pensamos y decimos. Incluso señaló que sería una victoria porque “no me dejé presionar”.

Lo que estamos planteando “no es una ocurrencia”, fue razonado, es lo que quiere la gente -según consultas y encuestas-, resaltó. “No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único, queremos que se reconozca la diversidad política de nuestro país”.

Uno puede cambiar de opinión, pero tiene que haber argumentos de fondo, porque estamos hablando de las elecciones en el país.

Subrayó que se mantienen los 500 diputados, 300 que representan a cada distrito electoral y 200 de acuerdo a la proporción de votos de cada partido y entre estos últimos debe haber ocho elegidos por mexicanos por mexicanos en el exterior.

Insistió en que “todos a buscar el voto popular, los que van de manera directa y los que van por la representación que corresponde al porcentaje de su partido”.

Insistió que su propuesta es de fondo, pero ahora “todos tienen que presentarse frente a la ciudadanía”. Destacó que en el Senado se eliminaría la representación proporcional porque está cámara siempre fue concebida como la representación por entidad, desde el principio republicano. Ahora ¿quieres ser senador?, busca el voto popular”.

La Presidenta también destacó que hay un exceso de gastos en las elecciones en México por lo que “hay que reducirlo; es una demanda popular reducir los gastos del INE, los consejeros siguen ganando más que la Presidenta, siguen teniendo bonos y tienen áreas del INE completas que no son necesarias” y resaltó que debe reducirse el gasto en Oples y en todos los órganos electorales.

¿Cuál es su expectativa de aprobación de legisladores?

-Depende de ellos. Yo sé que los compañeros de Morena están de acuerdo, pero los otros… hay límites para la negociación. Por eso planteamos la reforma.

Pero existen tres elementos centrales, “mayor democracia participativa; que la gente en su municipio pueda decidir, si así lo solicita, por un número importante de firmas, con una votación electrónica, si el recurso se va para volver a hacer (por ejemplo) el kiosco del centro del pueblo o se va para agua potable”.

Indicó que enviará el lunes la reforma porque es un compromiso con el pueblo. “Este es un compromiso, que yo hice en los 100 puntos. Como ven, no es todo lo que decía la oposición, de que íbamos a acabar con la democracia. Son reformas sencillas, muy racionales, pero que responden a las demandas ciudadanas. Esencialmente, que se eliminen las listas de burocracias partidarias y todos a voto popular y disminución de gastos; no relección, no nepotismo, fiscalización y democracia participativa. Sencillo, claro, sin problemas, pero de fondo. Y nosotros la vamos a mantener”.

-Entonces envía el lunes la propuesta, ya con todos los detalles.

“Para nosotros es un asunto de principios”. (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia/La Jornada).