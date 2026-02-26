Por Agencias

Ciudad de México.- Al día siguiente del operativo del Ejército en que falleciera el dirigente del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera El Mencho, la presidenta Claudia Sheinbaum conversó de manera telefónica con su homólogo estadunidense, Donald Trump, para informarle sobre esta operación.

“Me llamó. Fue una llamada de ocho minutos para conocer qué pasa en México, cómo estaban las cosas. Le platiqué cómo había sido el operativo que habíamos tenido”.

Durante su conferencia, informó que se dejó claro que la colaboración de Estados Unidos fue exclusivamente de apoyo en materia de inteligencia, por lo que declinó opinar sobre la reivindicación de este hecho que hizo Trump como un logro personal en su informe del Estado de la unión de anoche.

Por otro lado, informó que durante la visita de la zarina de las drogas, Sara Carter a Palacio Nacional, no se reunieron porque solo se había determinado que el encuentro fuera con el gabinete de seguridad en Palacio Nacional. La mandataria dijo que hasta este miércoles le informaron sobre el contenido de la reunión aunque ayer por la noche le indicaron que había sido un encuentro en buenos términos.

A pregunta expresa, dijo desconocer si ya fue reclamado el cuerpo de El Mencho, precisando que eso deberá informar la Fiscalía General de la República.

Más adelante, dijo que solicitó a la secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodríguez entrar en contacto con los familiares de la mujer que falleció como consecuencia de la reacción violenta del CJNG tras el operativo del ejército.

En cuanto a las pérdidas materiales, dijo que casi todos los negocios cuentan con seguros y en el caso de los automóviles muchos de ellos también pero en todo caso se podría ver un apoyo con la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas.

Además, en coordinación con el gobierno del estado las Secretarías de Seguridad Pública y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes retiraron los vehículos que fueron quemados.

A pregunta expresa sobre la falta de imágenes del operativo donde falleció El Mencho, dijo que están resguardadas por protección a los elementos que participaron en esta operación.

La presidenta elogió la participación del ejército en el operativo subrayando que la imagen de las fuerzas armadas ha cambiado sustancialmente con sus programas PLAN DN III y Plan Marina de apoyo a la población, o su labor en materia de seguridad y obras públicas.

Después hizo referencia al episodio donde se le quebró la voz al general Ricardo Trevilla el lunes pasado al dar el pésame a las familias de los elementos caídos en la operación.

“Fue muy emotiva la participación del secretario. Eso habla de su fortaleza y preparación, pero también de su humanismo. Eso no lo pueden perder las fuerzas armadas”, dijo Sheinbaum. (Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz/La Jornada).