Por Agencias

Ciudad de México.- El senador de Morena del Estado de México, Higinio Martínez, advirtió que si el partido no corrige errores enfrentará un problema severo rumbo a las elecciones del 2027, ya que, sostuvo, el partido guinda enfrenta un desgaste y pérdida de credibilidad.

En entrevista colectiva, sostuvo que es errónea la idea de solucionar los problemas sólo con la reestructura del partido, reacomodos o el envío de figuras nacionales como delegados. En ese sentido, comentó que en el Estado de México no hay ninguna notificación formal de alguna encomienda para el ex coordinador Adán Augusto López Hernández.

“El Comité Nacional no nos ha informado de ningún nombramiento. No tenemos elección de gobernador y los procesos electorales aún tardan en iniciar. No hay ninguna noticia”, insistió.

El senador mexiquense advirtió que lo más urgente no es el partido, sino corregir el actuar de los gobiernos, porque la militancia enfrenta carencias, que son las que se deben resolver.

“Un ciudadano vuelve a votar por Morena si hay un buen gobierno en su municipio o en su estado”.

Un mal gobierno local no ayuda al partido ni al proyecto de la presidenta, recalcó, sostuvo.

El senador Higinio Martínez aclaró que no es una disputa interna, sino un llamado a deslindar responsabilidades, porque el desgaste del partido no se corrige “con más afiliados ni con más delegados”.

Cuestionó las conductas de funcionarios locales de Morena que no cumplen con los lineamientos del partido. Se refirió a “dirigentes del Congreso del Estado de México que viajan y asisten a eventos deportivos como el Super Bowl. “No se puede predicar austeridad y al mismo tiempo tolerar lujos. Eso es lo que hay que corregir”, dijo, porque ese tipo de conductas dañan al partido.

Reconocido por su influencia en Texcoco, el senador Martínez advirtió que en el Estado de México “la gente no vive en paz y hace falta mucho, y ello es lo que debería ocuparnos primero”.

Entre los pendientes mencionó la inseguridad, extorsiones, presencia del crimen organizado en regiones del sur, deficiencias en el transporte público y la ausencia de un sistema masivo comparable al de la Ciudad de México. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna/La Jornada).