Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como de vez en cuando lo hace, el Gobernador Américo Villarreal realizó gira de gestión por la Ciudad de los Palacios para impulsar proyectos y programas de beneficio para los paisanos.

Agarró “corte”. El lunes visitó en su despacho al poderoso secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, el de la canasta de los billetes. Evaluaron esquemas financieros que impulsarán proyectos estratégicos de infraestructura productiva en el marco de la coordinación con el gobierno de la Presidenta Sheinbaum.

El médico recibió el reconocimiento del funcionario “por el buen comportamiento de las finanzas de Tamaulipas y las acciones emprendidas que han permitido las mejores calificaciones para el Estado”.

Martes con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezados por el subsecretario Leonel Cota Montaño, a fin de evaluar proyectos y acciones que permitan consolidar el desarrollo y transformación del campo tamaulipeco.

Entre los temas tratados destacaron: La comercialización de la producción de sorgo y maíz; acopio adicional de producción de frijol; proyecto para comercializar carne de calidad y la repoblación del hato ganadero.

Miércoles entrevista con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón. Firmaron convenio de coordinación que permitirá avanzar en el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira, proyecto estratégico del Plan México impulsado por Claudia Sheinbaum.

Igual acordaron impulsar proyectos estratégicos como el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Puerto Norte de Matamoros, piezas clave para potenciar la vocación logística, industrial y comercial de la entidad.

Por los terrenos de la UAT, el Rector Dámaso Anaya Alvarado sigue el recorrido por facultades e institutos para recoger inquietudes de la comunidad universitaria. Visitó la facultad de Ingeniería y Ciencias, donde oficializó el inicio de la gestión del Director Vicente Paul Saldívar para el ciclo 2026-2029.

Inauguró techumbre en la cancha de usos múltiples y reiteró el compromiso institucional de fortalecer la infraestructura y creación de áreas adecuadas para la formación integral de los futuros profesionistas.

Tema parte, el autor de estas líneas acepta que, como periodistas, cometemos omisiones. Debimos investigar más sobre la noble nacionalidad de Don Francisco García Cabeza de Vaca. Resulta que no la tiene.

Nos vino a “iluminar” el diputado Sergio Gutiérrez Luna: Francisco renunció a la nacionalidad estadounidense desde 2001 cuando empezó a participar en política. En ese tiempo quería ser diputado federal.

Es así que el ex Gobernador se pone “de pechito” para ser aprehendido en el lado americano con fines de extradición. No es ciudadano del vecino del norte.

Se mantiene en silencio. Sabe que van por él.

De repente se le olvidó “la compra de alimentos para mis becerros” -en Mc Allen- y el compromiso de ir en marzo a la feria y exposición ganadera de Houston (“la más grande del mundo”), como difundió el lunes.

A lo mejor no va con sus becerritos de pedigree que tanto ha presumido en redes.

Lo que se le ocurrió fue una entrevista remota, a modo, con Carlos Alazraki y Juan Francisco Torres Landa (en México), sin mucha trascendencia, en que se dice perseguido político, algo que repite desde que comenzaron a fincarle responsabilidades por lavado de dinero y otros chistecillos.

A menos que sea farsa, de las que acostumbra la familia, o le hizo el juego Relaciones Exteriores de Vicente Fox, seguiría siendo “gringo”.

Es decir, el ex Gobernador tiene 25 años con la pura nacionalidad nopaltzin. Por tanto estaría de ilegal en los EE.UU. o con vista turística como cualquier extranjero que va “de compras” y se quiere quedar.

La validez del certificado en que firma su renuncia “a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier estado extranjero, especialmente al de los Estados Unidos de América, a toda protección extraña a las Leyes y autoridades mexicanas”, fue avalada en abril de 2024 por el notario regio Everardo Alanís Guerra.

Quería ser diputado plurinominal por el PAN, pese a que ya se encontraba refugiado en el lado americano. Pensaba serlo a control remoto.

Nuestra Carta Magna dice que, para ocupar candidaturas a senadores y diputados (además de gobernadores y Presidente) se necesita ser “mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos”.

Cabeza nació en Mc Allen, hijo de padres mexicanos.

¿Qué pasa al terminar el encargo? El dato menciona que la renuncia a la ciudadanía americana es irrevocable si se hace como él, por voluntad, consciente y en sus cinco sentidos. No es un juego.

Decíamos, siempre y cuando no sea trampa que avaló RE: La renuncia debe hacerse ante un funcionario consular, firmando el juramento de renuncia y pagando -en nuestros días- más de dos mil dólares.

Por la acción del gobierno mexicano de pedir la captura preventiva con fines de extradición, entendemos que Don Pancho corrió todos los trámites y no ha recuperado la nacionalidad, para lo cual necesitaría por lo menos cinco años. Abundaremos.