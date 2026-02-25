Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Asociación Farmacéutica Regional, Tofic Salum Fares, advirtió sobre los riesgos de la automedicación, especialmente en el contexto de enfermedades respiratorias, ya que están llegando pacientes que consumen antibióticos sin diagnóstico médico, cuando en realidad enfrentan problemas virales.

“Esto modifica mucho la evolución de la enfermedad. Es mejor acudir a un médico para que resuelva la problemática y no confiar en lo que uno piense que se va a curar”, expresó.

Salum Fares destacó que en Tamaulipas existe una red de centros de salud públicos y consultorios privados de bajo costo, lo que permite a la población acceder a atención médica sin recurrir a la automedicación.

“Afortunadamente tenemos unidades médicas en todo el estado que pueden ayudar a quienes no tienen recursos para pagar una receta”.

El problema de la automedicación es común en México: encuestas señalan que más del 57% de los mexicanos se automedica, y estudios de la UNAM estiman que la cifra alcanza hasta el 80% de la población.

Los medicamentos más usados sin prescripción son analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos, lo que puede generar resistencia y complicaciones graves.

El dirigente farmacéutico insistió en que la prioridad debe ser consultar siempre a un profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento. “Lo más importante es evitar la automedicación y fortalecer la veracidad de los diagnósticos médicos”, concluyó.