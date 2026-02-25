Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Partido del Trabajo expresó su respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el operativo implementado por el Estado mexicano en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Este operativo demuestra que México ejerce su autoridad con plena soberanía y sin subordinación a intereses extranjeros”, subrayó Arcenio Ortega Lozano.

El comisionado político del PT en Tamaulipas dijo que la seguridad nacional se define en nuestro territorio y bajo nuestras leyes, “no a partir de presiones externas ni de agendas impuestas desde Washington”.

El Partido del Trabajo sostiene que la cooperación internacional en materia de seguridad debe darse en un marco de respeto mutuo, coordinación y corresponsabilidad, jamás bajo esquemas de injerencia o tutelaje.

Para el PT la lucha contra el crimen organizado “es una decisión soberana del Estado mexicano y una responsabilidad con nuestro pueblo”.

Asimismo envió un mensaje a la oposición, de quien dijo, utilizan la agenda de seguridad para justificar intervenciones o narrativas que vulneran nuestra autodeterminación.

Dijo que se respalda a la Presidenta en la defensa de la dignidad nacional y en la construcción de una política de seguridad que prioriza la paz con justicia.