Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Muy sensibles andan los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas ¿qué presienten? ¿que ya se van?. Para ellos proceden todas las denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género, por más absurdas que pinten.

Caso concreto el de la resolución en contra de la regidora de Tampico María del Carmen Díaz Barrios, del PAN, por dar lectura en cabildo a un escrito firmado por el grupo Ciudadanos A39, A.C. en que se opone al cambio de uso del suelo en Canal de la Cortadura, con vías de privatización.

Firmaron el papel el presidente del grupo, Carlos Salas Carcimi, y su secretaria general Guadalupe Menéndez Balderas.

En el escrito hay una frase que mereció el juicio: “Un regidor identificado como Lorena”.

Se refiere explícitamente al regidor -o regidora- trans, Lorena Ortiz Ramírez, quien denunció a su colega Barrios y a la vecina Menéndez.

La pena fue de apercibimiento y medidas de reparación integral junto con garantías de que el hecho no se vuelva a repetir, así como disculpa pública y anotación en el Catálogo Estatal y Nacional de Sujetos (sujetas) sancionados por violencia política contra las mujeres en razón de género.

El asunto está en el Tribunal Electoral. La vecina Menéndez se queja que solo era una petición y salió trasquilada ¿ya nadie podrá hacer denuncias públicas?.

Tema aparte, muy inteligente, oradora que enciende a las masas pero a la vez intolerante, de mecha corta como se dice, Yahleel Abdala Carmona se encuentra a un paso de la cárcel.

Es algo que ya se veía venir. Se juntó con lobos.

Priista como su padre, en el tricolor estaba muy bien. Su error fue juntarse con los panistas, con Francisco García en especial, quien la hizo soñar dos veces con la alcaldía de Nuevo Laredo.

Se dejó llevar por el canto de las sirenas. Luego de su primera derrota en Nuevo Laredo, aceptó de los vacunos la cartera de Bienestar Social estatal donde firmó documentos comprometedores que ameritan varios años de cárcel, aun cuando ella no manejaba dinero en efectivo (como lo pregona en redes).

El chistecito anda por los mil millones de pesos mexicas, que no le darían derecho a llevar el proceso en libertad.

Hay dos demandas penales que presentó el gobierno de la cuarta T, en que van involucrados Abdala y otros 29 funcionarios de la dependencia, aparte de los latrocinios que se atribuyen a Rómulo Garza Martínez, ahora en el bote, también ex secretario de Bienestar, dependencia que se encargó de la operación política panista (compra de votos).

Aparte de lo penal, la ex secretaria de Bienestar, Verónica Aguirre de los Santos, habló de más de 30 acciones legales en contra de Yahleel y su gente por desviar recursos de los programas sociales y robar desde equipo de cómputo de las oficinas, vehículos, teléfonos y proyectores.

Aunque usted no lo crea, los compañeros de la neolaredense se robaron hasta escritorios, que no fueron localizados.

El modus operandi para quedarse con unidades motrices del gobierno, fue reportar que se los había robado la delincuencia, pero no aparecieron las respectivas denuncias ante la Fiscalía.

A través de redes, la neolaredense ha negado todo. Se dice atacada por medios manipulados que obedecen a consigna y paga, a los que dijo, acusaría de violencia política en razón de género (recurso que todas las políticas usan cuando algo o alguien les cae mal).

Sin embargo, desde noviembre del 2024, la asesora Jurídica del Gobierno del Estado, Tania Contreras, informaba que había dos órdenes de captura por no comparecer a tribunales, po presunto delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades por el orden de 125 millones de pesillos.

Abdala es una coleccionista de derrotas. Lleva tres al hilo, una para senadora, por el PRI, y dos por la presidencia de Nuevo Laredo, por el PAN.

Y anda en precampaña por las colonias de aquella frontera, en lo que los observadores interpretan que sería la tercera mordida de polvo por el ayuntamiento, si es que el PAN le concede la candidatura.

Aunque fue presidenta del CDE del PRI, del tricolor se olvidó.

Fue a la primera revolcada que le puso Morena como candidata a edil, que Francisco García la hizo jefa de Bienestar Social. Terminó el sexenio.

En total se habla que los desfalcos, peculados o como se llamen, podrían ascender a mil millones de pesos, sobre todo en irregularidades en la compra de cobijas y despensas que se habrían utilizado en la campaña de Truko Verástegui por la gubernatura, en 2022.

Está en la listas de personas sancionados por la entonces Contraloría del Gobierno del Estado

Parece que, ahora sí se le llegó su hora a la señora Abdala.

Para aquellos militantes o simpatizantes del PAN que se creyeron en la democratización interna, hay que decirles que el CEN acaba de publicar la convocatoria para diputados locales en Coahuila ¿y qué cree? Van por “dedazo” o nominación directa. No tomarán en cuenta a la militancia y menos a los ciudadanos.

Ya decíamos que el simple cambio de siglas del partido, y el “relanzamiento” con declaraciones no iban a cambiar la historia. Siguen en el sótano y van a hundirse más. A la basura se van los prometidos procesos transparentes.

Hasta es posible que, en Tamaulipas, la renovación del comité estatal se retrase hasta julio o agosto para ya no convocar, entendiendo que, iniciado el proceso electoral del 2026-2027, ya no pueden darse movimientos partidistas.

El Cachorro Cantú Galván seguiría de frente por lo menos dos años más, hasta diciembre del 2027, un vez transcurridas las elecciones y terminada la judicialización.