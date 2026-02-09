Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Guerrero Gamboa, aseguró que las estrategias aplicadas en el estado para contener la plaga del gusano barrenador están dando resultados y ya se replican en entidades como Veracruz y San Luis Potosí.

Guerrero explicó que la clave ha sido el trabajo coordinado entre productores, gobierno estatal y gobierno federal. En los municipios con casos detectados -Mante, Llera, Gómez Farías, Ocampo, Altamira y Aldama- se han establecido cercos sanitarios que condicionan la movilización del ganado a tratamientos previos con ivermectina y cicatrizantes.

Además, se ha reforzado la estrategia con la liberación de mosca estéril desde ciudad Victoria hacia el sur, y con brigadas médicas que realizan revisiones gratuitas y aplican medicamentos en zonas focales y perifocales. Actualmente, más de 150 médicos veterinarios trabajan en campo, apoyados por Senasica, OIRSA y CPA.

“De los 22 casos que teníamos, hoy sólo quedan seis activos. El ganado tratado no representa riesgo y su carne es comestible. Es como una herida que cicatriza”, aclaró el dirigente, al subrayar que la plaga se puede contener si se atiende a tiempo.

El modelo tamaulipeco también contempla la capacitación en municipios sin casos, como Soto la Marina, Hidalgo y Victoria, para prevenir futuros brotes. Guerrero reconoció que el reto mayor está en la vida silvestre, donde es difícil atender animales como coyotes o venados, pero insistió en que la coordinación ha permitido avances significativos.

“Estamos trabajando fuerte y Tamaulipas está siendo ejemplo nacional en la retención del gusano barrenador”, concluyó.