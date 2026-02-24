Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mientras que el abatimiento del cabecilla del CJNG sigue dando de qué hablar en otras regiones, en Tamaulipas no hubo pérdida de vidas, daños materiales mayores ni se trastocó la actividad en las ciudades. Las labores escolares no se suspendieron.

La rápida intervención de autoridades locales y federales permitió que fuera una de las entidades que menos consecuencias resintió. La vida sigue en lo ordinario.

En conferencia de prensa el Gobernador Américo Villarreal resumió que se configuraron 36 hechos delictivos, bloqueos de vías de comunicación e incendio de unidades motrices en cinco municipios. De inmediato de logró el control territorial y recuperó la normalidad.

Se actuó “de manera inmediata, profesional y coordinada”. El mismo domingo fue instalada la Mesa de Paz que actuó con prontitud y eficacia para restablecer la circulación y proteger a la población.

“Se puede trabajar con orden, inteligencia y sensibilidad” dentro de la firmeza para hacer cumplir la Ley, dijo el Gobernador.

Es tema cerrado.

Américo presidió los Honores a la Bandea en el Polifórum, bajo organización de la secretaría del Trabajo.

Y por fin le dimos una “vueltecita” a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, ejercicio 2024, fiscalización de los 43 ayuntamientos de esta tierra que palpita a la margen del Bravo.

Oh! sorpresa, algunos se “volaron” todo el billete, o por lo menos no pudieron comprobar en qué se gastó.

Reprobaron 17 municipios, de tal forma que, si el órgano fiscalizador le da seguimiento al tema, puede haber barrotes para ciertos ex ediles o ediles.

Hablamos de los anteriores -o por reelección-, considerando que los ayuntamientos en ejercicio entraron en octubre del 2024 y en ciertos casos no encontraron ningún papel en oficinas.

Se trata de fiscalización del gasto federalizado, en que por primera vez se audita a la totalidad de los ayuntamientos.

Hay dos municipios -sin lugar a equivocarse- en que se dio el mayor cochinero: Tampico con el panista “Don Árabe” Nader, y Jaumave en manos del independiente “Gallo” Gallardo.

Ni modo que sea truco.

Al edil porteño le auditaron 42 melones de pesillos, “encontrando un probable daño a la Hacienda Pública Federal por el importe de 37.0 millones de pesos, que representó el 88.3% de la muestra auditada” ¿quién era su jefe de Obras Públicas? ¿dirigía él las operaciones?.

Casi diez millones no tenían de documentación comprobatoria del gasto, según la Auditoría ¿a dónde fue a dar el dinero? ¿a la precampaña por el Gobierno del Estado? ¿acaso a las encuestadoras que le daban altos porcentajes de aprobación?.

Malgastó el señor Nader más del 88 por ciento de la muestra auditada.

En los 43 municipios hubo de todo, desde falta de papeles para justificar el gasto en obras públicas, a falta de evidencia en compras y servicios de arrendamiento de maquinaria de que se hayan entregado efectivamente al municipio.

La conclusión de los auditores: “El municipio de Tampico, Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente” en el ejercicio 2024 ¿así quiere el prócer Nader volver a ser presidente del pueblo?. La auditoría fue de un año, faltan los restantes cinco.

También reprobado, al señor Gallardo le auditaron 53 de los grandes, de los cuales se le “perdieron” ¡50 millones! entre obras fantasmas e inconclusas y falta de papelería.

De plano no se supo del destino de 41.3 millones por lo que la ASF decidió reprobar al alcalde o su cuenta 2024.

Otras cuentas negativas son de los municipios de: Aldama (te hablan García Barrientos) Abasolo, El Mante, González, Jiménez, Mainero, Matamoros, Méndez, Mier, Nuevo Morelos, Padilla, Río Bravo, San Fernando, Soto la Marina, Tula y Valle Hermoso.

Deficiente -reprobada- la cuenta de Las Borrega López Hernández, de Matamoros, que duró dos trienios. Le revisaron 44 millones y quedó a deber poco más de diez, entre ellos 3.7 relacionados con equipo y herramienta para el mantenimiento preventivo de transformadores, renta de 20 camiones compacta y renta de maquinaria.

No presentaron documentación comprobatoria por 6.3 millones correspondientes a obras públicas.

Hay ayuntamientos de varios colores. Ya los iremos analizando más detenidamente.

Los alcaldes todos quieren abusar. Por ejemplo en Mier, se determinaron observaciones en la compra de dos vehículos Nissan modelo 2025. Para evitar el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores, fraccionaron el importe en dos.

¡Chulada de máiz pinto! Separando los vehículos la asignación del contrato de compra fue directo.

Martes de Comisiones en el Congreso del Estado. Analizarán decenas de iniciativas toda la mañana, y el miércoles es la plenaria.

El 25 de febrero reunión del consejo del IETAM a las 112:00 horas. Nada trascendente, los juicios sancionadores siguen en estudio.