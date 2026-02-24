Por Redacción

Ciudad de México.- Gracias a la respuesta inmediata y la coordinación del Gabinete de Seguridad con las entidades federativas, tras los hechos registrados el día de ayer en distintas regiones del país, todos los bloqueos fueron retirados, se contuvieron los actos violentos y se restableció el orden y el control de las vialidades, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención, el secretario explicó que los hechos violentos se derivaron de un operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, lo que provocó reacciones criminales coordinadas en diversas entidades del país, consistentes en bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos comerciales e instituciones bancarias, así como agresiones armadas contra autoridades.

Detalló que se registraron 85 bloqueos en carreteras federales en Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Jalisco concentró el mayor número, con 18 bloqueos; en el resto de las entidades, los eventos fueron aislados y atendidos de manera inmediata por las fuerzas de seguridad, sin que actualmente se reporten bloqueos activos.

Como parte de la respuesta institucional, se instaló de manera inmediata un Centro de Mando, integrado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de Gobernación (Segob) y Guardia Nacional, en coordinación permanente con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar la jornada del domingo ya no se registraran hechos violentos.

Asimismo, el titular de la SSPC informó que 70 personas fueron detenidas en siete estados de la República como resultado de las acciones coordinadas, y que se registraron 27 agresiones armadas contra corporaciones de seguridad.

El secretario hizo un llamado respetuoso a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en sus instituciones, y reconoció el valor, profesionalismo y compromiso del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, así como el liderazgo del General Secretario Ricardo Trevilla Trejo y la coordinación de las autoridades participantes, acciones que permitieron debilitar a una organización criminal de alcance internacional, principal generadora de violencia en el país.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad continuarán operando el Centro de Mando instalado y mantendrán informada de manera puntual a la ciudadanía, reiterando que el Estado mexicano cuenta con instituciones sólidas y actúa con determinación para garantizar la seguridad, el orden y la paz en el territorio nacional, informó Omar García Harfuch

