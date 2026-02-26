Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- Derivado de trabajos de inteligencia orientados a debilitar las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas, elementos que integran el Gabinete de Seguridad detuvieron a Isaac Moreno Romero, alias El Hacha, operador regional del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Como resultado de trabajos de investigación de campo realizados en la localidad de San Miguel Contla, la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), ubicaron a esta persona a bordo de un vehículo sin placas de circulación, tras marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva, se identificó que llevaba diversas dosis de narcótico y un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación.

Por lo anterior, El Hacha fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Moreno Romero es identificado como uno de los principales operadores del CJNG con alta presencia en la región, además de desempeñarse como jefe de la célula criminal con origen en el estado de Nayarit, donde presuntamente coordinaba actividades delictivas como secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburo en la zona, indicó la SSPC en un comunicado.