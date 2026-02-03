Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, informó que la principal demanda del magisterio en Tamaulipas es la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), organismo que consideran injusto y que ha regateado derechos a los maestros.

“Nosotros queremos que desaparezca USICAMM, es lo primero. La federación ha regateado al maestro. Hay compañeros con perfil académico y excelente sueldo, pero no se está valorando suficientemente a los maestros”, expresó.

Y es que, pese a las promesas de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, a más de un año de su gestión la USICAMM sigue vigente, lo que ha generado inconformidad entre los docentes; aunque cabe precisar que Arnulfo Rodríguez fue cauto al referirse a la promesa incumplida, hasta hoy, de la presidenta de México.

Rodríguez Treviño señaló que otra necesidad apremiante es que se valore diariamente la vida económica del país, pues las condiciones actuales son muy difíciles. Criticó que los gobiernos no han dado el reconocimiento suficiente a los maestros, a pesar de que el organismo sí ha valorado a personal preparado en otros sectores.

“Ya basta de que no se valore a los maestros. Nosotros como organización nacional estamos sujetos a lo que diga el comité, pero siempre preparados para trabajar y cumplir con México”, agregó.

El dirigente magisterial recordó su experiencia previa al frente de tareas nacionales durante su primer período, durante el cual los maestros tuvieron que “cuidar México” y lograron cumplir con la responsabilidad.

La exigencia de desaparecer USICAMM se mantiene como una de las principales banderas del SNTE en Tamaulipas y en el país. El sindicato insiste en que la promesa presidencial de eliminar este organismo aún no se ha cumplido, lo que refuerza el malestar entre los docentes.