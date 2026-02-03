Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Vaya revuelo (“revoltijo” dijo aquel), el causado por la renuncia de Adán Augusto López a la presidencia del Senado de la República y por supuesto al liderazgo morenista en la institución. Por diversas vías se ha pretendido minimizar el hecho, aunque la impresión es que derivó de los escándalos protagonizados por el tabasqueño. Uno de los de mayor impacto fue el relacionado con Hernán Bermúdez Requena, su secretario de Seguridad durante la gestión estatal, encarcelado y quien resultó jefe de la banda delictiva conocida como “La Barredora”.

También pudieron ser las críticas por la opacidad en el manejo presupuestal en la cámara alta y hasta las diferencias no ocultas con políticos del mismo partido como Ricardo Monreal. Incluso indisciplina con todo y que ahora pretexta ir “a trabajar a nivel territorial”. La propia Sheinbaum no dio mayor importancia al retiro señalándolo como “decisión personal”, pero como Adán Augusto de tonto no tiene un pelo, conservará la senaduría y con ello el fuero, es decir la impunidad “por lo que se pueda ofrecer”. Y deje que hasta se rumorea sobre probable embajada. ¿Tendrá algo que ver con lo sucedido a Alejandro Gertz Manero nuevo representante de México en Gran Bretaña?. Y es que suposiciones hubo respecto de que Adán Augusto fue factor para que el ex Fiscal abandonara el cargo…En fin.

Mientras tanto Cuba está en riesgo de una crisis humanitaria producto de la presión imperialista y no está lejos de suceder cuando Trump se dispone a tomar por asalto la isla. Lo anuncia con más frecuencia lo cual indica, como en el caso de Venezuela, su disposición a intervenir y dominar todos los aspectos. Para el efecto utiliza los métodos más crueles como es impedir el envío de petróleo que significa hambruna y carencias extremas, como si la población no tuviera suficiente con lo que actualmente ocurre.

Nada parece impedir al republicano cumplir sus amenazas contra un pueblo inerme y de por si debilitado por más de sesenta años de bloqueo. Por razones solidarias México no puede rehuir el apoyo concretado desde los primeros años del triunfo de la Revolución castrista. Es costumbre y convicción histórica con algunos tropiezos durante los regímenes del PAN, pero efectivo en términos generales.

De ahí la determinación del gobierno de la 4T para continuar ayudando a pesar de las advertencias de Trump contra aquellas naciones que auxilien la deteriorada economía cubana abandonada en cierta forma, por China y Rusia que por intereses comerciales o políticos dejaron a la deriva a diez millones de habitantes que enfrentan la incertidumbre del futuro inmediato.

La mentalidad genocida del presidente gringo no tiene límites. Con sorprendente locura ha dicho, “Cuba no sobrevivirá”, lo que significa no solo mayor sufrimiento sino muerte. Doña Claudia lo sabe, de ahí la decisión de enviar principalmente alimentos ahora mismo, mientras se resuelve lo relativo al traslado del energético. Difícil convencer a Trump pero hay optimismo utilizando vías diplomáticas y aprobación de importante número de congresistas.

Está claro que el imperio apuesta a la violencia con tal de obtener beneficios expansionistas y empresariales. Lo hace en Venezuela y va por todo en América Latina. Ojo, no es coincidencia que Trump haya celebrado este domingo el 178 aniversario de la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo mediante el que México perdió algo más de la mitad del territorio. Lo dijo así el impertérrito: “Fue el triunfo de nuestra nación. Una victoria legendaria que nos aseguró el suroeste que reafirmó la soberanía y extendió la promesa de independencia a lo largo de nuestro majestuoso continente”. ¡Jijo de su mal dormir!.

SUCEDE QUE

En Baja California Doña Claudia regañó a legisladores irresponsables, sea alejados del interés y la problemática ciudadana. Por supuesto aplica también para los diputados(as) morenistas de Tamaulipas (“liderados” por el fanático cabecista-panista Humberto Armando Prieto Herrera), a los(as) que solo importa conservar dietas, canonjías y todo lo equivalente a su privilegiada posición. ¿Y el pueblo?. Bien, gracias, pero Igual de jodido. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima.