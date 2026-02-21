Por Agencias

León, Guanajuato.- En la ciudad de León fue desmantelado un narcolaboratorio donde había mariguana, cristal y alimentos con THC, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El 19 de febrero se realizó un cateo en un inmueble de la colonia Brisas del Carmen, donde eran fabricados narcóticos, señaló.

Además de la mariguana y el cristal, fueron encontrados embalajes, envoltorios, etiquetas, básculas grameras y dinero, mencionó.

“En el lugar fueron localizados y asegurados diversos envases y recipientes en distintas presentaciones con etiquetas, tres básculas grameras, una parrilla, dos encapsuladoras y un molino pulverizador”, enumeró.

En el inmueble había productos comestibles presuntamente elaborados con derivados de la mariguana como miel con THC, gomitas, cinco frascos con sustancia granulada color blanco, cápsulas y otros productos comestibles, precisó.

“Además, se localizaron múltiples envoltorios y bolsas con hierba verde y seca, en presentación de flor y pulverizada, bolsas tipo ziploc, entre otros instrumentos del delito”, ventiló.

La FGE mencionó que había sustancias sólidas y granuladas en colores blanco, café, rosa y amarillo, distribuidas en bolsas herméticas, envoltorios de emplaye y frascos, con pesos que en conjunto superan varios kilogramos.

“Destacando nueve bolsas naranjas, seis transparentes y tres con sustancia cristalina, además de múltiples bolsas con pastas, gomas y sustancias viscosas”, refirió.

Agregó que aseguraron cajas con cigarros electrónicos, cartuchos de vidrio con boquilla blanca, cajas con papel para tabaco, vapeadores y repuestos para éstos, bolsas rotuladas con contenedores plásticos que incluían cigarrillos, dos filtros metálicos industriales e instrumentos usados para procesar y distribuir narcóticos.

“Todos los indicios fueron debidamente embalados, etiquetados y puestos a disposición del Ministerio Público para su análisis pericial”, concluyó. (Carlos García/La Jornada).