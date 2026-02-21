Por Agencias

Ciudad de México.- Autoridades federales detuvieron en Tala, Jalisco, a Alma Rosa Rivera, La Leona, identificada como la «reclutadora de personas para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)», además de ser considerada pareja de El Lastra, el encargado del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se localizaron centenares de prendas de vestir y calzado, y se consideró que era centro de exterminio para quienes decidían no sumarse a las actividades de esa organización criminal.

Fuentes del Gabinete de Seguridad informaron que labores de inteligencia realizada de manera conjunta por la Fiscalía General de la República (FGR), y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Marina-Armada de México (Semar) se llevó a cabo un cateo en un inmueble donde fue capturada la integrante del CJNG.

Los funcionarios consultados señalaron que los rumores que surgieron ayer y que señalaban la presunta detención de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del CJNG, en realidad se trató de la captura de Rivera Martínez.

La Leona, dijeron los entrevistados, fue pareja sentimental de José Gregorio Lastra Armida, El Lastra, quien fue detenido en la Ciudad de México en marzo de 2025.

El Lastra es identificado como el encargado del “reclutamiento de personas en campos de adiestramiento”.

El Rancho Izaguirre tiene una extensión que abarca media hectárea y donde todo es tierra suelta, cuartos vacíos como evidencia de lo que supuestamente se utilizaba como campo de entrenamiento de ejercicios pecho tierra, flexibilidad, fortalecimiento de brazos y piernas.

Hay puntos que, por las huellas del terreno, pudieron ser escenario de inhumaciones clandestinas.

Existen decenas de hoyos y zonas pendientes de ser explorados para labores periciales.

En marzo de 2025 familiares de mujeres y hombres jóvenes, reportados como desaparecidos realizaron un recorrido por el Rancho Izaguirre que se supone era usado para que durmieran los reclutados a fuerza o por voluntad. (Gustavo Castillo/La Jornada).