Por Redacción

Ciudad de México, México.- Mediante labores de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), detuvieron a Jesús Emir “N”, relacionado con la agresión en contra de dos diputados en el estado de Sinaloa, el pasado 28 de enero.

Resultado de la coordinación con instituciones de seguridad y en seguimiento a la agresión a los legisladores, se realizó un análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y se desarrollaron líneas de investigación para identificar a los responsables.

Con la información obtenida se obtuvo la zona de operación de un integrante de un grupo criminal relacionado con estos hechos, además, se tuvo conocimiento que los responsables utilizaron una camioneta color blanco para darse a la fuga, misma que se ubicó en el segundo piso del estacionamiento de una tienda de autoservicio.

Derivado de las acciones de vigilancia y seguimiento se implementó un despliegue coordinado en la colonia Universidad Oriente, donde fue detenido Jesús Emir “N”, a quien le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, un vehículo y dos equipos telefónicos.

Jesús Emir “N” es identificado como responsable del control de radios de comunicación, instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para una célula criminal.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y, junto a lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el país y combatir la impunidad.