Por Redacción

Ciudad de México, México.- Con el objetivo de salvaguardar el bienestar de las familias mexicanas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), continúa con el monitoreo y la comunicación con las unidades estatales de Protección Civil ante el ingreso del Frente Frío número 33 y su masa de aire polar en el norte, así como una circulación ciclónica en el noroeste y canales de baja presión en el centro y sur del país.

El día de hoy, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones originarán un nuevo descenso de temperaturas, vientos fuertes y evento de «surada» en el golfo de México. Por ello, autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen una estrecha coordinación para asegurar que los protocolos de atención y prevención estén activos y listos para servir a la población.

La CNPC exhorta a la ciudadanía a reforzar las siguientes medidas de autocuidado: utilizar ropa térmica en capas y cubrir nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias. Brindar atención especial a niñas, niños y adultos mayores ante cambios bruscos de temperatura.

En zonas de vientos fuertes o lluvias, se recomienda despejar áreas exteriores de objetos que puedan ser proyectados y permanecer en lugares seguros. Finalmente, mantenerse informados sobre la evolución meteorológica a través de las cuentas oficiales de la CNPC y la Conagua.