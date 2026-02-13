Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A partir de las 00:00 horas de este sábado 14 de febrero inicia el cobro de peaje en la carretera Rumbo Nuevo; la rúa presenta mejores condiciones de operatividad y seguridad, y se han implementado mecanismos de apoyo para las comunidades locales, informó la Secretaría de Obras Públicas.

De igual manera, se da a conocer que está abierto un módulo de atención, instalado a un lado de la caseta de cobro, para las personas que deberán inscribirse en un padrón de excepción de pago en donde se incluye a residentes de la región, así como a las y los trabajadores del sector salud y de educación que diariamente se trasladan por esta vía a sus centros de trabajo.

A la fecha aproximadamente 400 usuarios han sido censados a través de la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría General de Gobierno, y el proceso continúa abierto para quienes aún no han realizado su registro.

Una vez concluido el proceso de cierre documental y validación administrativa correspondiente, se dieron a conocer las tarifas autorizadas por tipo de vehículo con IVA incluido, las cuales entran en vigor a partir de las cero horas del sábado 14 de febrero: 75 pesos para automóvil, Pick up y Van; 190 pesos para autobuses de dos a cuatro ejes; 200 pesos para camiones unitarios de dos a cuatro ejes; 411 pesos para camiones articulados de cinco a seis ejes; y 517 pesos para camiones articulados de siete o más ejes.

En el caso de eje excedente, el costo será de 38 pesos para vehículo ligero y 100 pesos para vehículo pesado, mientras que la tarifa para motocicletas será de 38 pesos.

Las personas interesadas en aplicar al programa de excepción de pago, deberán presentar copia de identificación oficial por ambos lados, copia de tarjeta de circulación, copia de la factura del vehículo, cuatro fotografías del vehículo donde se aprecie el frente, parte posterior y ambos laterales, copia de comprobante de domicilio, carta de identidad expedida por la autoridad correspondiente, así como número telefónico y correo electrónico de contacto.

En el caso de las y los trabajadores del sector salud y del sector educativo que se trasladen diariamente por motivos laborales, además deberán presentar constancia laboral vigente y credencial de trabajo.

La Rumbo Nuevo se transforma en una carretera moderna, segura, con vigilancia permanente y dejará ser una ruta que por décadas fue desatendida, sin recibir el mantenimiento adecuado.