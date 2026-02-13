Por Agencias

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Diez regidores de la presidencia municipal de Madero exigieron al alcalde Erasmo González Robledo comparecer ante el Cabildo para explicar el pago de 51 millones 142 mil 776 pesos y 36 centavos al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento (SUTSHA), derivado del amparo 748/2025, y rechazaron que la información sea delegada al secretario del Ayuntamiento.

Los ediles señalaron que solicitaron una reunión urgente para conocer el estado jurídico del expediente, el origen del adeudo y la estrategia presupuestaria para cumplir la sentencia emitida por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito. Indicaron que el presidente municipal se negó a atenderlos de manera directa.

“Es el alcalde quien está obligado legalmente a atendernos y explicarnos la situación técnica, jurídica y presupuestaria de este caso. No aceptamos que nos mande al secretario del Ayuntamiento, quien ni siquiera tiene voz ni voto en el cabildo”, manifestaron.

El bloque sostuvo que la falta de documentación impide al Cabildo votar de manera informada dentro del plazo de tres días otorgado por la autoridad judicial para reportar el cumplimiento del fallo.

Advirtieron que una erogación por más de 51 millones de pesos tendría impacto en partidas destinadas a servicios públicos como bacheo y alumbrado, y cuestionaron que mientras no se transparenta el destino de los recursos, el alcalde encabeza actividades relacionadas con los festejos del carnaval.

“No se puede privilegiar el gasto en carnavales mientras se ignora un mandato judicial y las necesidades de servicios públicos”, expresaron.

El pronunciamiento fue suscrito por los regidores Óscar Oseguera Kernion, María Fernanda Ortega Cruz, Silvia Raquel Williams Pineda, Sandra María Flores Paredes, Ma. Eufemia González Romero, Leticia Vargas Álvarez, Jorge Vladimir Sosa Pohl Byik, Mayra Rocío Ojeda Chávez, Alba Alicia Verástegui Ostos e Iris Estefanía Cortés Herrera. (David Castellanos Terán/La Jornada).