Por Agencias

Abuya.- Las autoridades de Nigeria confirmaron por el momento la muerte de al menos 32 personas y un número indeterminado de secuestrados después de que hombres armados atacaran al menos tres comunidades y prendieran fuego a decenas de viviendas en el oeste de Nigeria, concretamente en el estado de Níger.

Los ataques ocurrieron concretamente en las poblaciones de Tunga-Makeri, Konkoso y Pissa, todas ubicadas en el área de Borgu. «El 14 de febrero de 2026, alrededor de las 6:00 horas se recibió un informe que indicaba que, alrededor de las 3:00 horas, presuntos ‘bandidos’ invadieron la aldea de Tunga-Makeri. Durante el ataque, seis personas perdieron la vida», indicó el portavoz de la Policía del estado de Níger, Wasiu Abiodun, sobre el primero de los ataques en declaraciones recogidas por el diario ‘Punch’.

Los «bandidos», como se les conoce vulgarmente en el país, son grupos armados especializados en el secuestro y la extorsión extendidos por todo el país, en particular en el norte. Aunque el gobierno nigeriano les ha designado como grupos terroristas para facilitar el protocolo de operaciones militares, actúan con impunidad casi total en las zonas más remotas del país.

Tras esta primera acometida, los atacantes avanzaron hacia otras zonas a lo largo de la jornada ante la poca resistencia de las fuerzas de seguridad y continuaron incendiando viviendas y hasta una comisaría de policía. El responsable Abdullahi Adamu, de Konkoso, confirmó al menos 26 muertos en el ataque a esta población. (Europa Press/Afp/La Jornada).