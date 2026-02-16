Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La reclasificación de las tarifas de luz en Tamaulipas enfrenta nuevamente obstáculos técnicos, pese a los esfuerzos del gobierno estatal por demostrar que las temperaturas en varios municipios son más altas que las registradas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, reconoció que el proceso es complicado. “Tamaulipas decidió llevar la pelea por el recibo de luz al terreno técnico y no cederemos”, indicó.

El funcionario explicó que los sistemas de medición instalados por el gobierno estatal contrastan con los registros de Conagua, lo que ha frenado la reclasificación hacia tarifas más bajas. Actualmente, solo cinco de los 43 municipios han logrado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les ajuste la tarifa.

Ciudad Victoria es uno de los municipios que podría entrar en una reclasificación, siempre y cuando se valide que sus temperaturas son más altas que las reportadas oficialmente.

“Probablemente tengamos alguna noticia antes de abril, pero dependerá de que nos acepten los datos”, señaló.

Sin embargo, este reclamo no es nuevo. Desde hace décadas, distintos gobiernos estatales han buscado que la CFE reconozca las condiciones extremas de calor en Tamaulipas para reducir las tarifas, pero los resultados han sido mínimos. Aunque cada administración cumple con estudios, requisitos y mesas técnicas, la decisión final se toma en otro nivel y rara vez favorece a la mayoría de los municipios.

El funcionario aseguró que los 38 municipios restantes están enlistados y en espera de que se contrasten sus mediciones con las de Conagua, lo que podría permitir pasar de tarifas como 1D a 1E o incluso 1F.

Confió en que se logre un “paquete grande” de reclasificaciones en los próximos años, pero reconoció que el proceso depende de que las autoridades federales acepten los datos locales.