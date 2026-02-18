Por Agencias

Ciudad de México.- Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por gestiones de cobranza crecieron 21.2 por ciento en 2025 respecto al año previo, al pasar de 23 mil 435 a 28 mil 401 casos.

Los principales motivos de inconformidad fueron la realización de cobros a personas que no son el deudor y los actos de amenaza o intimidación, prácticas que en conjunto concentraron cerca de dos terceras partes de las reclamaciones en contra de estos agentes.

El incremento en las reclamaciones contra estos agentes extrajudiciales, que son contratados por los bancos privados con el objetivo de recuperar los saldos vencidos, se presentó en un momento de bajo dinamismo económico y en el que estos intermediarios financieros vieron mayores niveles de impago en los créditos de consumo.

Las gestiones de cobranza comprenden las acciones que realizan instituciones financieras o despachos contratados para recuperar créditos vencidos, ya sea mediante llamadas telefónicas, mensajes, visitas domiciliarias o negociaciones de pago. De acuerdo con la regulación vigente, estos agentes deben identificarse plenamente, dirigirse exclusivamente al deudor y abstenerse de incurrir en actos de hostigamiento, amenazas o difusión de información con terceros.

Las estadísticas de la Condusef muestran que el principal motivo de reclamación en 2025 en contra de estos agentes fue la realización de gestiones de cobro, negociación o reestructuración a personas que no son el usuario, cliente o socio deudor, con 9 mil 445 casos, un aumento de 14.9 por ciento frente a los 8 mil 222 registrados en 2024.

En segundo lugar se ubicaron las quejas por amenazar, ofender o intimidar al deudor, familiares o referencias personales, que sumaron 9 mil 143 reclamaciones, 19.5 por ciento más que un año antes, cuando se contabilizaron 7 mil 652.

En conjunto, estos dos conceptos concentraron cerca de 65 por ciento del total de inconformidades relacionadas con despachos de cobranza en 2025, lo que indica que las principales fricciones siguen vinculadas con prácticas que rebasan los límites permitidos para la recuperación de adeudos.

QUEJAS EN TOTAL

De acuerdo con la información presentada por el organismo defensor, el total de quejas que fueron presentadas por los usuarios de la banca comercial alcanzó las 147 mil 357, una cifra 2.1 por ciento más bajas respecto a las 150 mil 892 que fueron levantadas en 2024.

Del total de reclamaciones registradas en 2025, las dos principales causas -excluyendo aquellas relacionadas con gestiones de cobranza- fueron los consumos no reconocidos y las transferencias electrónicas no reconocidas.

El primer concepto acumuló 29 mil 761 casos, lo que representó una baja de 0.6 por ciento respecto a las que se tuvieron en 2024, mientras que el segundo sumó 13 mil 631 quejas, lo que representó una disminución de 21.9 por ciento anual.

Por institución, la mayor cantidad de reclamaciones en 2025 se concentró en BBVA México, que también resulta el banco más grande que opera en México, con 27 mil 711 quejas, cifra 2.9 por ciento menor a las 28 mil 530 registradas un año antes.

Le siguió Banco Azteca, que acumuló 22 mil 241 casos, un incremento de uno por ciento respecto a 2024. En tercer lugar se ubicó Banamex, con 19 mil 657 reclamaciones, lo que representó una disminución de 15.8 por ciento anual.

En contraste, Banorte reportó 18 mil 72 inconformidades, un aumento de 10.3 por ciento frente a las 16 mil 388 del año previo, mientras que Santander contabilizó 15 mil 226 casos, 5.9 por ciento menos que en 2024. (Julio Gutiérrez/La Jornada).