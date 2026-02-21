Por Agencias

Ciudad de México.- El trabajo coordinado de autoridades federales y estatales dio como resultado la detención de 14 presuntos delincuentes, entre ellos Israel Enríquez, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los municipios de Boca del Río y Veracruz.

Además se logró el rescate de una persona privada de la libertad, durante la ejecución de 13 cateos simultáneos.

Los cateos fueron encabezados por elementos de las secretarías de Marina-Armada de México (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante los operativos se aseguraron armas de fuego, granadas, cartuchos, cargadores, 10 vehículos, 16 motocicletas y diversas dosis de droga, informó el Gabinete de Seguridad.

Estas acciones en las que también participó personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado de Veracruz, se llevaron a cabo en «seguimiento a una denuncia ciudadana por la privación ilegal de la libertad de una persona, ocurrida el 9 de enero en la colonia Lafragua, en el municipio de Veracruz».

Las líneas de «análisis que permitieron identificar varios domicilios vinculados con dicha actividad delictiva» y con base en los datos obtenidos se intervinieron inmuebles ubicados en los municipios de Boca del Río y Veracruz.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch el resultado fue la detención de nueve hombres y cinco mujeres, así como el aseguramiento de cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, 544 cartuchos útiles, nueve chalecos balísticos, 10 vehículos, 16 motocicletas y diversas dosis de droga.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en tanto, la persona liberada recibió atención médica y orientación para presentar la denuncia correspondiente.