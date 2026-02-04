Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con base en el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad (PPLs) y en la estrategia de reinserción social, que tiene a las relaciones familiares entre sus ejes fundamentales, 21 parejas formalizaron su unión al interior del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria.

La ceremonia de matrimonios colectivos fue posible gracias a la sinergia entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), el Sistema DIF Victoria, la Dirección de Oficialías del Registro Civil y el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, y consistió en el enlace legal de 11 parejas integradas por PPLs y 10 entre residentes del CEDES Victoria y personas externas.

“La unión en pareja que celebramos en esta fecha cobra relevancia para continuar con su programa encaminado a su reinserción a la sociedad. En lo personal, me queda desearles una vida próspera en pareja, esperando que se encuentren orgullosos del paso que están dando el día de hoy”, manifestó el director del CEDES Victoria, Mario Alberto Hernández Aguirre.

Tras firmar y recibir los documentos legales, las parejas recién casadas celebraron una recepción que contó con la asistencia de sus seres queridos, quienes degustaron mole, pastel y refrescos, y participaron en las tradiciones que distinguen a las bodas mexicanas, tales como bailar el vals, “la víbora de la mar” y el lanzamiento del ramo.

En representación del secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, asistió el subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Lorenzo Raúl Ruiz Vázquez, quien estuvo acompañado de la encargada del despacho de la Oficialía Número Uno del Registro Civil, María Antonia Maldonado González; la directora jurídica del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Issa Graciela Edgar Álvarez, quien acudió en representación de la titular de esta dependencia, Marcia Benavides Villafranca; y personal del Sistema DIF Victoria.