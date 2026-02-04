Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el compromiso de garantizar la correcta operación técnica, administrativa y financiera de los programas estatales dirigidos al sector rural, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, encabezó la instalación del Comité Técnico de los Programas 2026.

Durante el acto, el titular de la dependencia estatal estuvo acompañado por subsecretarios, el coordinador técnico, directores de área, representantes del Órgano Interno de Control y de las instancias ejecutoras de los programas, con el objetivo de alinear criterios, fortalecer procesos institucionales y asegurar que los recursos públicos se ejerzan con orden, legalidad y oportunidad durante el ejercicio fiscal 2026.

En su mensaje, Antonio Varela Flores destacó que para el ejercicio 2026, se estarán ejecutando ocho programas presupuestarios estatales, enfocados en impulsar el desarrollo de los sectores de agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, considerados estratégicos para el crecimiento económico y social del estado.

Como resultado inmediato de esta reunión, se presentó la convocatoria oficial para la integración del Padrón Único de Prestadores de Servicios Profesionales del Sector Agroalimentario del Estado de Tamaulipas (PUPSP), un instrumento que permitirá a la secretaría contar con un registro ordenado, transparente y actualizado de especialistas que brindarán servicios de asistencia técnica, capacitación, acompañamiento productivo, innovación y fortalecimiento de capacidades a las personas productoras del estado.

La convocatoria estará abierta de manera permanente durante todo el año, es gratuita y el registro se realiza de forma digital a través de la plataforma habilitada por la secretaría. Podrán inscribirse profesionistas con experiencia en áreas como agricultura, ganadería, sector forestal, pesca, acuacultura, agroindustria, sanidad e inocuidad, comercialización, cadenas de valor, planeación de agronegocios, acceso a financiamiento y organización productiva.

Para finalizar, el funcionario estatal destacó que con este tipo de acciones el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, refrenda su compromiso de fortalecer la transparencia, la eficiencia institucional y el desarrollo sostenible del sector agroalimentario de Tamaulipas.