Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa que, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones registradas este 1 de febrero fueron ligeras, sin representar peligro alguno para la población. Los acumulados captados en Altamira, Tamaulipas (5 mm), Acapulco de Juárez, Guerrero (3 mm) y Coatzacoalcos, Veracruz (1mm), significativamente por debajo de los umbrales de riesgo establecidos para dichas regiones que oscilaron entre los 146 mm y 186 mm.

Para este lunes 2 de febrero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la masa de aire ártico vinculada al Frente Frío Número 32 comenzará a modificar sus características térmicas al desplazarse hacia el oriente del Golfo de México, lo que permitirá un aumento paulatino de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, persistirá el ambiente de frío a muy frío durante la mañana y la noche, especialmente en las regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central y el sector oriente.

Ante esta previsión, se exhorta a la población a mantener el uso de ropa abrigadora y evitar cambios bruscos de temperatura que puedan comprometer la salud respiratoria; extremar precauciones ante las rachas de viento de componente norte, que alcanzarán velocidades de entre 70 y 90 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 km/h en las costas de Yucatán y Quintana Roo; y asegurar objetos que puedan ser proyectados por el viento y conducir con velocidad moderada en zonas de lluvia o bancos de niebla.

Para quienes habitan en zonas serranas de Chihuahua, donde se esperan temperaturas de entre -15 y -10 °C, se enfatiza la importancia de verificar el estado de los sistemas de calefacción y evitar el uso de anafres en espacios cerrados, para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Asimismo, se exhorta a mantenerse informados a través de los canales oficiales CNPC y la Conagua sobre la evolución de estas condiciones meteorológicas.