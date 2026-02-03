Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas (STPS) continúa reforzando su estrategia de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección de los derechos de adolescentes trabajadores en edad permitida, a través de sesiones informativas en instituciones educativas del estado.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, señaló que se impulsado una política activa de cercanía con la comunidad escolar, priorizando la formación, la concientización y el respeto a los derechos laborales desde edades tempranas, como parte de una visión integral del trabajo digno.

Como parte de estas acciones, a través de la Dirección General de Inspección y Previsión Social y por conducto de la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil, que encabeza Federico Emilio Manautou Rodríguez, se llevó a cabo una sesión informativa del Plan para el Combate al Trabajo Infantil y Protección de los Derechos de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en la Secundaria Técnica No. 90 “Eugenio Hernández Balboa”, en Ciudad Victoria.

Indicó que la jornada estuvo dirigida a estudiantes y personal docente, con el objetivo de sensibilizar sobre los riesgos del trabajo infantil y brindar herramientas que permitan a las y los adolescentes desempeñarse en condiciones laborales adecuadas, fortaleciendo al mismo tiempo la cultura de la legalidad y la corresponsabilidad social.

En esta actividad participaron como ponentes Nelly Esmeralda González González y Rafael Laddaga Cura, así como auxiliares de la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil, beneficiando a 167 estudiantes a lo largo de seis sesiones informativas.

Illoldi Reyes señaló que la STPS refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el sector educativo para garantizar entornos seguros, informados y libres de explotación laboral, en concordancia con los principios del gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, colocando siempre en el centro el bienestar de las niñas, niños y adolescentes de Tamaulipas.