Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Consejo Político de Morena en Tamaulipas y a la vez subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría General de Gobierno, Rómulo Pérez Sánchez, reconoció que el partido enfrenta el reto de garantizar que sus alcaldes y aspirantes a cargos de elección popular actúen bajo los principios de la Cuarta Transformación: No mentir, no robar y no traicionar.

Ante la pregunta sobre si los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado podrían condicionar la participación de alcaldes en futuras elecciones, Pérez Sánchez subrayó que Morena está preocupado por la congruencia de sus gobiernos y que se están formalizando cursos municipalistas para que los ediles se enfoquen en servicios públicos y transparencia.

“Morena tiene una gran responsabilidad social por ostentar la mayoría en gubernaturas, congresos y presidencias municipales. Todos los servidores públicos deben mantener congruencia con los principios del movimiento para evitar que se debilite ante ataques de la oposición”, afirmó.

El funcionario adelantó que el método de selección de candidatos incluirá nuevos candados en las convocatorias, y las encuestas serán cruciales no solo para medir el conocimiento del aspirante sino también la percepción ciudadana sobre su desempeño.

El tema cobra relevancia en el contexto del operativo “Enjambre”, que ha derivado en la detención de alcaldes acusados de corrupción, como ocurrió recientemente en Tequila, Jalisco, cuyo edil fue detenido acusado de extorsión.

Estos casos han reforzado la exigencia de que los gobiernos municipales de Morena se apeguen estrictamente a los principios de transparencia y honestidad proclamados por el movimiento.